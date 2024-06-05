Масовані атаки по енергооб'єктах України призвели до віялових відключень світла по всій країні.

Станом на зараз Росія вивела з ладу або захопила більшу половину електростанцій України. До повномасштабного вторгнення внутрішнє виробництво електроенергії в Україні становило близько 55 гігават електроенергії, що було одним з найбільших у Європі. Наразі ця потужність виробництва електроенергії впала нижче 20 ГВт через обстріли або через російську окупацію, яка вивела ці електростанції з ладу, повідомляє Financial Times.

У виданні йдеться, що ракетні та дронові атаки РФ протягом останніх місяців змусили енергетичні компанії запровадити загальнонаціональні відключення, одночасно намагаючись усунути пошкодження та знайти альтернативні джерела постачання електроенергії.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, остання атака, яка відбулась 1 червня, завдала значної шкоди енергетичним об'єктам у п'яти регіонах.

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"Останні удари також були спрямовані на насосні установки для підземного зберігання природного газу, що використовуються клієнтами з ЄС. Хоча ці насоси можна легко замінити, напади підкреслюють занепокоєння щодо безпеки постачання газу взимку - як для внутрішнього споживання, так і для експорту до блоку", - йдеться у матеріалі.

Крім того, два українських урядовці на умовах анонімності заявили, що в результаті суботнього обстрілу було втрачено 1,2 ГВт електроенергії, а інфраструктура, важлива для транспортування газу з підземних сховищ на заході України, була серйозно пошкоджена. Також вони закликали українців готуватися до нового життя "в темряві та холоді".

Підвищення тарифів на електроенергію - що відомо

На тлі масованих атак на енергетичну інфрастуруктуру 31 травня уряд підвищив тариф на електроенергію для усіх українців. Громадянам пояснили, що такий крок необхідний для того, аби втримати систему та не залишитись без світла. Відтак, з 1 червня вартість світла зросла до 4,32 грн/кВт-год.

Також українців попередили, що наступної зими можливі відключення електроенергії по 10 годин на добу. Член парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк заявив, що підняття тарифу на електроенергію не дасть можливості уникнути блекаутів.

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