Українців закликали памʼятати про дефіцит, коли вони вмикають кондиціонери.

У вівторок, 4 червня 2024 року, в Україні була найскладніша ситуація з енергопостачанням за кілька останніх днів. Про це повідомив директор компанії-постачальника YASNO Сергій Коваленко.

"Завтра знову з обмеженнями цілий день. Якщо будемо перевищувати їх, то й і з екстреними відключеннями теж. Я розумію, що на вулиці жарко. Але історія така, що вже навіть постачання в об'єкти критичної інфраструктури під час екстрених може перериватися. Про це говорить "Укренерго", – написав він у Facebook.

Коваленко також звернувся до українців. Він закликав людей думати про це "наступного разу, коли будете включати кондиціонер".

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Відключення світла в Україні

У середу, 5 червня 2024 року, в Україні упродовж доби прогнозується дефіцит електроенергії. "Укренерго" повідомило, що споживання електроенергії будуть діяти для усіх областей країни з 00:00 до 24:00.

Ситуація в енергосистемі України

З кінця березня і до початку травня 2024 року внаслідок російських обстрілів обʼєктів енергетичної інфраструктури було знищено понад 8 ГВт потужностей. Як зазначив експерт із енергетики Українського інституту майбутнього в Києві, старший науковий співробітник Інституту Кеннана у Вашингтоні Андріан Прокіп, йдеться майже про половину пікового зимового споживання.

Водночас член парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк попередив українців, що наступної зими можливі відключення світла по 10 годин на добу.

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