Шмигаль закликав Словаччину відмовитися від російської нафти та не вдаватися до шантажу РФ.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль протягом останніх тижнів провів низку розмов зі словацьким прем’єр-міністром Робертом Фіцо. Усі розмови з Фіцо були про енергетичну безпеку країн, повідомив глава українського уряду в Telegram.

"Україна наполягала і продовжує наполягати на необхідності максимальної відмови від російської нафти. Бо Росія і енергетична безпека – не сумісні речі. Всі країни це розуміють і більшість діє", – зазначив Шмигаль.

За його словами, Україна залишається надійним транзитером для всіх країн, які цінують свободу та верховенство права та беззаперечно виконує Угоду про асоціацію з ЄС.

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"Санкції, запроваджені РНБО України, не становлять загрози для енергетичної безпеки Словаччини та Європи загалом, саме тому їх скасування не є предметом обговорення. Відтак маємо повне розуміння Брюсселя в цьому питанні", – відмітив прем’єр-міністр.

Глава українського уряду також підкреслив, що Словаччина є надійним партнером, "від якого ми не очікуємо шантажу або погроз". Шмигаль також відмітив, що прем’єри двох країн домовилися про чергову міжурядову зустріч у жовтні, де продовжать "конструктивний, прагматичний діалог".

Україна припинила транзит нафти "Лукойла"

Росія постачала нафту до Угорщини через південну гілку нафтопроводу "Дружба", що проходить через Україну. Нещодавно повідомлялося, що Словаччина та Угорщина припинили отримувати нафту від російського "Лукойлу". Вони тоді звернулися до Європейської Комісії з проханням виступити посередником у консультаціях з Україною.

29 липня словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо пригрозив, що словацький нафтопереробний завод Slovnaft припинить постачання дизельного пального в Україну, якщо не буде відновлено постачання нафти від російського "Лукойлу".

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