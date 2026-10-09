У Києві та частині області введено екстрені відключення: зупинилися тролейбуси та метро

Через відсутність напруги був призупинений рух частини громадського транспорту в кількох районах Києва.

На правому березі столиці та в частині Київської області запроваджено екстрені відключення електроенергії. Як повідомляє ДТЕК, екстрені відключення застосовані за командою "Укренерго".

"Правий берег Києва та Бучанський і Вишгородський райони Київської області: за командою Укренерго застосовані екстрені відключення. Нагадаємо, під час екстрених відключень графіки не діють", - ідеться у повідомленні.

При цьому на лівому березі Києва та в інших районах Київської області графіки продовжують застосовуватись.

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Також Telegram-канали повідомляють, що рух поїздів метро "зеленою" гілкою на правий берег призупинено через аварійні відключення електроенергії.

Крім цього, "Київпастранс" повідомляв, що станом на 7:18 через відсутність напруги в енергосистемі був тимчасово призупинений рух частини громадського транспорту в Оболонському, Подільському та Святошинському районах. Через це було збільшено кількість рухомого складу на автобусних маршрутах. Пізніше стало відомо, що рух деяких тролейбусів було відновлено.

В свою чергу в "Укренерго" повідомили, що в окремих регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії через зумовлену черговими російськими обстрілами складну ситуацію в енергосистемі. Енергетики наразі працюють над відновленням стабільного електропостачання.

Тим часом, у КМДА повідомили, що інформація про зупинку "зеленої" лінії метро через знеструмлення не відповідає дійсності

"Поширювана у соцмережах інформація про нібито зупинку руху поїздів на "зеленій" лінії метро не відповідає дійсності", - ідеться у повідомленні.

В адміністрації пояснили, що наразі на Сирецько-Печерській лінії діє тимчасовий спеціальний графік руху в ранкові та вечірні години пік через обмеження на Південному мосту, коли одночасно ним може рухатися лише один поїзд метро. В інший час поїзди курсують у звичному режимі.

"Водночас через відсутність напруги в енергосистемі тимчасово призупинений рух частини громадського транспорту в Оболонському, Подільському та Святошинському районах", - додали в КМДА.

Відключення світла в Україні - останні новини

9 жовтня в окремих регіонах України вимушено застосовуватимуть обмеження споживання електроенергії, повідомили в "Укренерго". Обмеження пов’язані з наслідками російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

8 жовтня у низці областей України застосовували екстрені відключення світла. На Київщині екстрені відключення запроваджували у Броварському, Бучанському, Вишгородському та Бориспільському районах.

Також у Київському метрополітені тимчасово призупинявся рух поїздів та робота ескалаторів через зниження напруги від зовнішніх живлячих центрів.

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