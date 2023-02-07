Енергетики роблять усе можливе, аби в українців була електроенергія.

З початку повномасштабної війни в Україні при виконанні службових обов'язків загинуло 98 енергетиків.

Про це в інтерв'ю LIGA.net розповів голова енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус. За його словами, багатьох було поранено через дії країни-терориста.

"Ремонтні роботи тривають цілодобово. Енергетики роблять усе можливе, аби в українців була електроенергія. Зокрема – ризикують життям. За 2022 рік загинуло під час виконання службових обов'язків 98 енергетиків, поранено – вдвічі більше. Такою є ціна кожного кіловату електроенергії", - пояснив нардеп.

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Російські атаки по енергетиці України

Енергосистема України зазнала 13 ворожих ракетних атак та 15 хвиль атак БПЛА. Остання масована атака окупантів сталась 29 січня. Тоді агресор здійснив черговий масований залп ракетами наземного, повітряного і морського базування по цивільній інфраструктурі України.

Кілька об'єктів енергетики України отримали пошкодження. Після обстрілу українські енергетики одразу попрямували на пошкоджені об'єкти, щоб повернути українцям світло.

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