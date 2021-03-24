Бредіхіна Ганна

Для запобігання різких ринкових стрибків цін на газ для населення уряд змусив постачальників цього ресурсу зафіксувати тариф на рік.

До 25 квітня всі компанії, які мають намір продавати блакитне паливо українським домогосподарствам, повинні на своїх сайтах опублікувати нові тарифи, які будуть діяти з 1 травня і до кінця квітня 2022 року.

Поки що всі нюанси функціонування ринку газу в нових умовах, а головне - самі ціни невідомі, оскільки національний регулятор Національна комісія з тарифів остаточно не затвердила ці правила.

Зафіксовані на 12 місяців тарифи неприємно здивують громадян

Тенденція не спадаючої оптової вартості природного газу в Європі і в Україні, вже зараз дозволяє прогнозувати, що зафіксовані на 12 місяців тарифи неприємно здивують громадян.

Попри швидке підвищення температури повітря з приходом справжньої весни, а значить, зниження попиту на енергоресурси, ціна блакитного палива в Європі тримається біля максимальних значень для останніх років.

У січні середня вартість імпортованого в Україну газу склала 250 доларів, а роком раніше вона перебувала на рівні 175 доларів, тобто, зростання становить 40 відсотків.

Традиційно період після завершення опалювального сезону - з квітня по вересень - на газовому ринку Європи та України називається «низьким сезоном», оскільки ціни на ресурс опускаються більш ніж у два-три рази. Відповідно, дешевше отримують газ і кінцеві споживачі.

Багато хто пам'ятає, що в липні українці купували газ за ціною близько чотирьох гривень за кубічний метр, а вже в грудні в деяких регіонах роздрібні ціни піднялися більш ніж у два рази - до десяти гривень за кубічний метр.

Річна ціна газу перебуватиме на рівні вище 8 гривень за кубометр

По всій видимості, на тлі високих гуртових цін на газ, що зберігаються на європейському ринку, прийдешній літній сезон не буде таким вже дешевим. Експерти прогнозують, що річна ціна блакитного палива, яку з 1 травня запропонують населенню постачальники, буде перебувати на рівні вище восьми гривень за кубічний метр.

Цьому є пояснення: ціни на гуртовий ресурс - без націнки компанії-постачальника та інших супутніх витрат - з квітня в Україні досягали 7,9 гривень за кубічний метр.

Багатьом українцям дуже важко впоратися з високими ринковими тарифами

Тільки навряд чи таке пояснення ринкових коливань цін корелюється з реальною платоспроможністю вітчизняних споживачів газу. На жаль, на тлі кризи, викликаної коронавірусом, доходи українців істотно впали, і багатьом співгромадянам дуже важко впоратися з високими ринковими тарифами.

До слова, саме громадські протести проти значного зростання цієї зими комунальних платежів змусили уряд втрутитися в ринок і встановити граничну місячну ціну газу. Завдяки цьому, з січня по березень населення платить за газ не вище 6,99 гривень за кубічний метр.

З 1 квітня 2021 року дія цього обмеження закінчується. У профільному міністерстві енергетики попереджають, що не будуть його продовжувати, а відпустять тариф у вільне плавання.

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Річний тариф на газ вводиться для того, щоб протягом року українці не непритомніли щомісяця від цінових стрибків. А знепритомніли тільки раз на рік – після оголошення фіксованої ціни на наступні 12 місяців. Особливо ті, хто живе в приватних будинках і опалює газом.

Тариф на рік надаватиметься автоматично всіма газопостачальними компаніями. Також компаніям не заборонено пропонувати покупцям і інші пакети, наприклад, квартальну або помісячну ціну. Але, швидше за все, після відмови від річного тарифу заради привабливої місячної літньої ціни не можна буде знову повернутися до фіксованої річної.

Уряд і регулятор перед прийняттям остаточного рішення повинні відповісти на питання: скільки платитиме споживач, якщо раптом гуртові ціни на газ в Україні будуть значно нижчими, ніж річний тариф?

Також залишається незрозумілим, чи отримають бюджетні організації можливість закуповувати газ за річною ціною.

Собівартість видобутку газу складає всього 2,6 гривні за кубометр

Принцип формування єдиної річної ціни повинен бути зрозумілий кожному споживачеві. Враховуючи те, що за оцінкою Міненерго, собівартість видобутку газу державною компанією «Укргазвидобування» складає всього 2,6 гривні за кубометр, простому обивателеві буде важко зрозуміти, чому цілий рік він купує газ майже в три рази дорожче.

І чому влада досі не подбала про те, щоб Україна, яка має достатні власні запаси газу, збільшила його видобуток до рівня самозабезпечення.

Ганна Бредіхіна

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