Ціновий діапазон на квітень - від 6,75 до 8,85 гривні за кубометр.

Частина газопостачальних компаній після завершення наприкінці березня дії урядового обмеження ціни газу на рівні 6,99 гривні за кубометр пропонують населенню України у квітні купувати блакитне паливо за ціною від 6,75 до 8,85 гривні за кубометр.

Читайте такожНайближчими днями по всій Україні можуть початися перебої з опаленням: у "Нафтогазі" назвали причинуПро це повідомляється на сайті консультаційного центру для населення "ГазПравда", створеного НАК "Нафтогаз України" спільно з активістами.

Найменшу ціну у квітні своїм споживачам запропонувала енергетична компанія "Еру Людям" і "Еру Трейдинг" - 6,75 гривні за кубометр.

Далі йдуть цінові пропозиції компанії "Галнафтогаз" і газопостачальної компанії "Нафтогаз України" - 6,86 гривні за кубометр.

Ще дев'ятнадцять газопостачальних компаній, які обслуговують значну частину населення, запропонували споживачам купувати газ за ціною 6,99 гривні за кубометр.

Найвищими тарифи на газ будуть для споживачів компаній "Маргаз" - 8,25 гривні за кубометр та "Азовгаз" - 8,85 гривні за кубометр.

Ціни інших постачальників газу ще не опубліковані.

Що цьому передувало

У січні газопостачальні компанії продавали населенню газ за ціною від 6,99 до 10,8 гривні за кубометр, при цьому мінімальна ціна була вище грудневої на 11%, а максимальна на 20,5%.

З початку січня в низці регіонів України пройшли акції протесту проти підвищення комунальних тарифів.

Після цього уряд встановив граничну ціну на газ у розмірі 6,99 гривні за кубометр, яка завершує свою дію 31 березня 2021 року.

Водночас НКРЕКП обмежила тарифи на транспортування граничною ціною 1,79 гривні за кубометр.

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Автор: Бредіхіна Ганна