Ціна на нафту еталонної марки Brent станом на 16:25 за Києвом перевищувала 94 долара за барель.

Ціни на нафту еталонних марок продовжують зростати. Так ціна листопадових ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures 27 вересня станом на 8:16 за Києвом становила $94,91 за барель, що на $0,95 (1,01%) вище за показник на закриття попередньої сесії.

Як повідомляє Enkorr, котирування ф'ючерсів на нафту WTI на листопад на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) підвищилися на $0,96 (1,06%) і становили $91,35 за барель. За підсумками минулої сесії вони зросли на $0,71 (0,8%) – до $90,39 за барель.

За матеріалами Investing, ціна на нафту еталонної марки Brent станом на 16:25 за Києвом становила 94,03 долара за барель. Ціна нафти марки WTI 27 вересня станом на 16:26 за Києвом становила $92,41 за барель.

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За даними Американського інституту нафти (American Petroleum Institute, API), минулого тижня запаси нафти в Штатах зросли на 1,59 млн барелів. На тиждень раніше резерви впали на 5,25 млн барелів.

Аналітики прогнозують скорочення запасів нафти на 320 тис. барелів, бензину – на 120 тис. барелів, дистилятів – на 1,3 млн барелів.

Що відбувається з цінами на нафту

15 вересня 2023 року ціна нафти Brent перевищила $94 за барель. Нафта перетнула позначку в $94 за барель вперше з 16 листопада 2022 року.

21 вересня 2023 року в РФ ввели тимчасове обмеження на експорт бензину та дизеля. Агресор розраховує, що обмеження допоможуть наситити ринок пального.

Станом на 25 вересня 2023 року дефіцит поставок змінив ціни на нафту. Ціна на нафту еталонної марки Brent станом на 10:13 за Києвом становила 92,34 долара за барель.

Reuters писав, що ціни на нафту зросли, оскільки інвестори зосередилися на більш жорстких перспективах поставок після того, як Москва ввела тимчасову заборону на експорт пального, зберігаючи при цьому обережність щодо подальшого підвищення ставок, яке може послабити попит.

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