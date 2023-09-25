Ціна на нафту еталонної марки Brent станом на 10:13 за Києвом становила 92,34 долара за барель.

У понеділок, 25 вересня, ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 69 центів, або 0,7%, до $93,96 за барель до 06:46 за Гринвічем після зниження на 3 центи в п'ятницю, 22 вересня.

Як повідомляє Reuters, ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate продовжили зростання другу сесію поспіль, торгуючись на рівні $90,57 за барель, піднявшись на 54 центи, або 0,6%.

За матеріалами Investing, ціна на нафту еталонної марки Brent станом на 10:13 за Києвом становила 92,34 долара за барель. Ціна нафти марки WTI 25 вересня станом на 10:14 за Києвом становила $90,48 за барель.

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Як йдеться в матеріалі Reuters, ціни на нафту зросли, оскільки інвестори зосередилися на більш жорстких перспективах поставок після того, як Москва ввела тимчасову заборону на експорт пального, зберігаючи при цьому обережність щодо подальшого підвищення ставок, яке може послабити попит.

"Ціни на сиру нафту почали тиждень з підйому, оскільки ринок продовжує перетравлювати тимчасову заборону Росії на експорт дизельного пального та бензину, перетворюючись на і без того напружений ринок, компенсований яструбиним повідомленням ФРС про те, що ставки залишаться високими ще довше", — заявив аналітик ринків Тоні Сикамор.

"Новини про заборону на експорт пального з Росії, схоже, на даний момент враховані в ціні, але прихована проблема нестачі світових поставок нафти вкоренилася глибоко, при цьому особлива увага приділяється нестачі дизельного пального та побоюванням з приводу непередбачених перебоїв в поставках СПГ, які, ймовірно, збережуться, особливо на європейських ринках", — сказала Вандана Харі, засновник компанії з аналізу нафтового ринку Vanda Insights.

Що відбувається на ринку Нафта

19 вересня 2023 року ціна нафти Brent перевищила $94 за барель. Нафта переступила позначку в $94 за барель вперше з 16 листопада 2022 року.

21 вересня 2023 року в РФ ввели тимчасове обмеження на експорт бензину і дизеля. Агресор розраховує, що обмеження допоможуть наситити ринок палива.

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