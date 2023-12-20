Середня вартість автогазу по країні впала нижче 32 грн за літр.

В Україні дешевшає газ для авто. З 19 по 20 грудня середня роздрібна ціна на автогаз зменшилася на 27 копійок, до 31,96 гривні за літр.

Згідно з моніторингом Консалтингової групи "А-95", на автозаправних станціях WOG і ОККО цей вид пального здешевшав на 50 копійок – у середньому до 32,48 грн за літр і 32,49 гривні за літр відповідно.

На 1 гривню на літрі автогазу "скинули" Neftek, KLO, Rodnik і ZOG. Зокрема, на автозаправках мережі KLO блакитне паливо тепер коштує 31,49 гривні за літр.

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У свою чергу, мережа АЗС Shell "скинула" з ціни автогазу 59 копійок, до 31,84 гривні за літр. Такі мережі як Amic, "Кворум", VostokGaz, UPG, VST, Ovis та інші знизили ціни на 0,10-1,4 гривні.

Ситуація з автогазом в Україні - що відомо

Коли восени почався страйк польських перевізників на кордоні, Україна позбулася до 30 відсотків загального імпорту скрапленого газу. Коли цей потік зупинився, це одразу призвело до дефіциту на ринку. Такий великий обсяг дуже важко було швидко замістити і тому ціни на автогаз пішли в гору.

За листопад ціни на автогаз зросли на 8 гривень - з 28 до 36 гривень за літр. Проте за грудень, коли транспортні потоки переформатувалися, автогаз втратив у ціні 4,78 гривні - з 36,74 до 31,98.

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