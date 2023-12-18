Найбільше за вихідні здешевшав автогаз у мережі Motto – на 1,51 грн/л, до 30,98 грн/л.

Протягом вихідних, 16-17 грудня, середня вартість газу в країні зменшилась на 43 копійки, до 32,37 грн за літр. Водночас у деяких мережах ціна цього пального опустилася нижче 30 грн за літр, свідчить моніторинг Консалтингової групи "А-95".

Зокрема, на "Авантаж 7" автогаз відтепер коштує 29,45 грн/л, на RLS – 29,60 грн/л, а на станціях "Катрал" – 29,77 грн/л.

Найбільше за вихідні здешевшав автогаз у мережі Motto – на 1,51 грн, до 30,98 грн/л, найменше – на станціях "Aвіас" – на 5 копійок, до 34,37 грн/л.

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Автогаз на АЗС ОККО і WOG здешевшав на 50 і 53 копійки, до 32,99 грн/л і 32,98 грн/л відповідно.

У мережі Аmic ціна на цей вид пального зменшилася на 94 копійки, до 32,82 грн/л. "Укрнафта" цінник на АЗС не переглядала: газ у мережі коштує 31 грн/л, що нижче від середнього показника по країні.

На АЗС "БРСМ-Нафта" газ здешевшав на 72 копійки, до 30,48 грн/л.

У мережах VostokGaz, UPG, "Катрал" і Luxwen вартість цього виду пального зменшилась на 1 гривню і становить 29,77-30,99 грн/л.

Ситуація з автогазом: що відомо

За словами директора Консалтингової групи "А-95" Сергія Куюна, коли восени почався страйк польських перевізників на кордоні, Україна позбулася до 30 відсотків загального імпорту скрапленого газу. Коли цей потік зупинився, це одразу призвело до дефіциту на ринку. Такий великий обсяг дуже важко було швидко замістити і тому ціни на автогаз пішли в гору.

За листопад ціни на автогаз зросли на 8 гривень (з 28 до 36 грн за літр). Проте за перші два тижні грудня, коли транспортні потоки переформатувалися, "золотий" автогаз втратив у ціні 4,37 гривні (з 36,74 до 32,37).