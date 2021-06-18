Вартість автомобільного газу за день також не змінилася.

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 18 червня 2021 року не змінилися в порівнянні з попереднім торговим днем.

Про це свідчать дані моніторингу "Консалтингової групи А-95", передає РБК-Україна.

Так, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 28,37 гривень за літр, на бензин А-95 - 29,31 гривень за літр, на дизельне паливо - 27,72 гривень за літр, на автогаз - 15,58 гривень за літр.

Регулювання цін на паливо

14 травня Кабінет міністрів прийняв постанову, якою до закінчення карантину ввів державне регулювання цін на бензин і дизельне паливо. Згідно з документом, встановлено рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного палива не вище 7 грн за літр і бензину – не вище 5 грн за літр.

Здійснювати розрахунки зобов'язали "Нафтогаз України", який надаватиме їх Міністерству економіки не пізніше 3 числа кожного місяця. Середні ціни бензину і дизельного палива будуть опубліковані до 5 числа кожного місяця.

Згідно з цими розрахунками, середня ціна дизельного палива на травень з урахуванням граничної націнки повинна була становити 27,89 грн за літр, бензинів - 30,22 грн за літр.

24 травня 2021 року Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України знизило середню вартість бензинів на 1,5%, до 24,84 грн за літр з 25,22 грн за літр.

2 червня 2021 року Міністерство економіки України підвищило середню вартість бензину на Червень на 0,3% - до 24,92 грн за літр з 24,84 грн за літр. Разом з тим вартість дизельного палива збільшилася на 0,1% - до 20,91 грн за літр.

З урахуванням граничної торгової націнки, протягом червня вартість бензину не повинна перевищувати 29,92 грн за літр, дизельного палива - 27,91 грн за літр.

Разом з тим, вартість дизельного палива збільшилася на 0,1% - до 20,91 грн за літр.

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Автор: Олександр Топчій