Середня ціна по країні на бензин марки А-95 зменшилась до 53,66 грн/л.

Сьогодні середня ціна по країні на бензин марки А-95 і дизельне пальне зменшилась на 16 копійок – до 53,66 грн/л і 53,58 грн/л відповідно. Бензин А-95+ здешевшав на 22 копійки - до 56,73 грн/л, свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95".

Зокрема у мережі "Укрнафта" усі види пального здешевшали на гривню. Бензин А-95 впав у ціні до 50,90 грн/л, А-95-преміум – до 52,90 грн/л і дизельне пальне – до 51,90 грн/л.

На 2 грн здешевшали усі види пального у мережі АЗК Neftek – до 53,99 грн/л (А-95 і ДП) і 56,49 грн/л (А-95+).

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На 30 копійок знизились у ціні бензини у мережі UPG: бензин А-95 – до 52,90 грн/л, А-95+ – до 54,90 грн/л відповідно.

Мережі "БРСМ-Нафта", "Кворум", RLS та інші скинули ціни на пальне у межах 0,09-3,00 грн/л.

Ситуація з пальним в Україні - що відомо

За словами експерта паливного ринку Сергія Куюна, у зв’язку зі зниженням цін на нафту тренд на зниження цін на пальне в українських АЗС має позитивну динаміку.

За листопад середня ціна по країні на бензин марки А-95 зменшилася на 1,16 гривні і склала 54,36 грн/л, бензин А-95+ здешевшав на 79 копійок, - до 57,57 грн/л, а дизельне пальне - на 1,37 гривні, - до 54,30 грн/л, випливає з даних щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95".

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