Кабінет Міністрів пропонуватиме встановити для побутових споживачів фіксовану ціну на газ у розмірі 6,99 гривні за кубометр.
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Про це на сьогоднішньому засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"У зв'язку з пандемією COVID-19, впровадженням в Україні карантинних обмежень, різким і непомірним зростанням біржових цін на газ в останні тижні пропонується ввести для всіх побутових споживачів в Україні державне регулювання цін на газ на період карантинних обмежень або до закінчення даного опалювального сезону. Пропонована ціна, яка встановиться на цей момент, 6,99 гривні за кубічний метр", - сказав він.
За словами прем'єра, якщо цього не зробити, то вже в лютому ціна на газ для населення може зрости до 12 гривень за кубометр.
Після цього прем'єр дав доручення Міністерству енергетики, Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, а також Міністерству юстиції підготувати проект постанови уряду Про впровадження державного регулювання ціни на газ на час карантинних обмежень.
Що цьому передувало
- Раніше президент України Володимир Зеленський, реагуючи на масові протести населення в різних регіонах країни, доручив уряду терміново вирішити питання з тарифами на газ для населення.
- З 1 січня в Україні діє нова ціна на газ, яку запропонували постачальники газу в рамках відкриття конкурентного ринку газу.
- Газопостачальні компанії пропонують населенню України в січні купувати газ за ціною від 6,99 до 10,8 гривні за кубометр, при цьому мінімальна ціна вище грудневої ціни на 11%, а максимальна - на 20,5%.
- Крім того, з 1 січня в Україні почали діяти нові тарифи на транспортування газу.
- Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), з січня 2021 року підвищила тарифи на послуги 43 газорозподільних компаній в середньому в 1,6 раза.
- З початку січня в ряді регіонів України пройшли акції протесту проти підвищення комунальних тарифів.
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