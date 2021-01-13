Прем'єр доручив підготувати проект постанови Уряду Про впровадження державного регулювання ціни на газ на час карантинних обмежень.

Кабінет Міністрів пропонуватиме встановити для побутових споживачів фіксовану ціну на газ у розмірі 6,99 гривні за кубометр.

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Про це на сьогоднішньому засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"У зв'язку з пандемією COVID-19, впровадженням в Україні карантинних обмежень, різким і непомірним зростанням біржових цін на газ в останні тижні пропонується ввести для всіх побутових споживачів в Україні державне регулювання цін на газ на період карантинних обмежень або до закінчення даного опалювального сезону. Пропонована ціна, яка встановиться на цей момент, 6,99 гривні за кубічний метр", - сказав він.

За словами прем'єра, якщо цього не зробити, то вже в лютому ціна на газ для населення може зрости до 12 гривень за кубометр.

Після цього прем'єр дав доручення Міністерству енергетики, Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, а також Міністерству юстиції підготувати проект постанови уряду Про впровадження державного регулювання ціни на газ на час карантинних обмежень.

Що цьому передувало

Раніше президент України Володимир Зеленський, реагуючи на масові протести населення в різних регіонах країни, доручив уряду терміново вирішити питання з тарифами на газ для населення.

З 1 січня в Україні діє нова ціна на газ, яку запропонували постачальники газу в рамках відкриття конкурентного ринку газу.

Газопостачальні компанії пропонують населенню України в січні купувати газ за ціною від 6,99 до 10,8 гривні за кубометр, при цьому мінімальна ціна вище грудневої ціни на 11%, а максимальна - на 20,5%.

Крім того, з 1 січня в Україні почали діяти нові тарифи на транспортування газу.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), з січня 2021 року підвищила тарифи на послуги 43 газорозподільних компаній в середньому в 1,6 раза.

З початку січня в ряді регіонів України пройшли акції протесту проти підвищення комунальних тарифів.

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Автор: Дмитро Шварц