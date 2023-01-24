Трейдери стурбовані санкціями проти Росії, які можуть скоротити пропозицію.

Світові ціни на нафту у вівторок, 24 лютого, підскочили до максимуму з початку грудня. На вартість "чорного золота" вплинуло можливе відновлення попиту на паливо з боку Китая.

За інформацією видання Reuters, нафта марки Brent підскочила до позначки до 89,09 доларів за барель, що є найвищим показником з 1 грудня. При цьому нафта марки WTI торгувалася на рівні 82,64 долара за барель, що є найвищим показником з 5 грудня.

Аналітики відзначають, що сира нафта, продукти нафтопереробки, СПГ і соєві боби піднімуться в ціні від попутного попиту з боку Китаю. Пекін більше не стримується антиковідними заходами. Водночас трейдери стурбовані санкціями проти Росії, які можуть скоротити пропозицію.

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Крім того, долар, що коливається навколо багатомісячного мінімуму, підтримує ціни на нафту. Слабкий долар робить товари дешевшими щодо інших валют.

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5 грудня 2022 року набули чинності нафтові санкції Євросоюзу проти Росії. Дане рішення передбачало встановлення масмальной ціни на російську нафту на рівні 60 доларів за барель. Дане рішення прийняли 27 країн Євросоюзу, Великобританія, США, Канада, Японія і Австралія.

9 грудня 2022 року США запровадили санкції проти компаній, які намагаються обійти нафтове ембарго.

З 5 лютого 2023 року має набути чинності заборона на закупівлю російських нафтопродуктів.

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