Дані про зайнятість і ділову активність в США виявилися слабшими, ніж раніше прогнозували.

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 60 центів, або на 0,69%, до 86,74 доларів за барель, тоді як ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) впали на 63 центи, або на 0,75%, до 83,25 доларів. Про це повідомляє Reuters.

Дані зі Сполучених Штатів Америки підкреслили низькі очікування щодо попиту. Вони продемонстрували, що на минулому тижні збільшилась кількість первинних заявок за допомогою по безробіттю, а кількість людей, зареєстрованих у списках безробітних, ще більше зросла.

Також дані ADP показали зростання кількісті робочих місць у приватному секторі в червні лише на 150 тис: це нижче за консенсусний прогноз, який передбачав зростання на 160 тис.

Відео дня

Іншою ознакою втрати імпульсу в економіці стало те, що індекс ділової активності в невиробничому секторі ISM, що вимірює активність в секторі послуг США, знизився в червні до 48,8, що значно нижче консенсус-прогнозу, який давав 52,5.

Втім, на думку експертів, більш слабкі економічні показники здатні посилити аргументи на користь того, щоб ФРС почала знижувати ставки. Останнє може підтримати нафтові ринки, оскільки нижчі ставки призведуть до підвищення попиту.

Ринок нафти – останні новини

Раніше експерт назвав головну умову для економічної кризи в Росії: за словами віце-президента Київської школи економіки Еліни Рибакової, для цього треба, щоб на Заході перекрили експорт нафти з РФ.

Також нещодавно експерти дійшли висновку, що світові ринки "‎чорного золота‎" в цьому десятилітті може очікувати перенасичення. Це може статись як через збільшення видобутку нафти, так і через падіння попиту.

Вас також можуть зацікавити новини: