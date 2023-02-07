Зростання цін на нафту викликане занепокоєнням з приводу дефіциту пропозиції після закриття великого експортного терміналу через землетрус в Туреччині.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 82 центи, або на 1,01%, до 81,81 долара за барель до 03:00 за Гринвічем.

Як повідомляє Reuters, ф'ючерси на West Texas Intermediate зросли на 82 центи, або на 1,11%, до 74,93 долара за барель.

Як йдеться в матеріалі, зростання цін на нафту викликане занепокоєнням з приводу дефіциту пропозиції після закриття великого експортного терміналу через землетрус в Туреччині.

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"Ціни на нафту ростуть на очікуваннях, що відновлення Китаю закріпиться, а також на перебоях з поставками через землетрус в Туреччині", - сказав аналітик OANDA Едвард Мойя.

Операції на турецькому нафтовому експортному терміналі в Джейхані потужністю 1 млн барелів на добу були зупинені після потужного землетрусу, що стався в регіоні. Термінал, який експортує азербайджанську нафту на міжнародні ринки, буде закритий 6-8 лютого.

Ситуація з нафтою:

Наприкінці травня 2022 року лідери країн ЄС домовилися про введення заборони на експорт російської нафти.

3 грудня 2022 року Рада ЄС ухвалила рішення щодо встановлення граничної ціни на нафту, що експортується з Росії, на рівні 60 доларів США за барель.

5 грудня 2022 року нафтові санкції ЄС проти Росії вступили в силу.

Стеля цін означає, що з 5 грудня 27 країн Євросоюзу, Великобританія, США, Канада, Японія та Австралія надають послуги, пов'язані з російською танкерною нафтою, тільки в тому випадку, якщо її закупили за встановленою граничною ціною або нижче. Сировину дорожче 60 доларів за барель забороняється перевозити і страхувати. Йдеться тільки про перевезення по морю, на трубопровідну нафту заборона не поширюється.

З 5 лютого 2023 року також заборонено закупівлю російських нафтопродуктів.

1 лютого 2023 року набув чинності указ Путіна про заборону на експорт нафти за ціновою стелею.

Землетрус у Туреччині:

Вночі 6 лютого в прикордонних районах Туреччині та Сирії стався потужний землетрус магнітудою 7,8. Потім пішли десятки афтершоків.

Це найсильніший землетрус в Туреччині з 1939 року. Підземні поштовхи відчувалися також в Єгипті, Лівані та Іраку.

В результаті землетрусу обрушилися понад тисячу будівель. Вдень 6 лютого Туреччину сколихнув другий потужний землетрус. Станом на 7 лютого 2023 року кількість загиблих під час землетрусу в Туреччині та Сирії перевищила 5 тисяч осіб.

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