Раніше ізраїльські літаки нанесли удари по території Ісламської Республіки.

Ціни на нафту впали більш ніж на 3 долари за барель після того, як Ізраїль наніс обмежені удари по іранській території. Про це повідомляє Reuters.

Нафта марки Brent сьогодні впала у ціні до 72,92 долара за барель, знизившись на 3,13 долара, або на 4,1%. У той же час WTI (West Texas Intermediate) продемонструвала падіння на 3,15 долара, або на 4,4%, до 68,63 долара за барель.

Нагадаємо, на минулому тижні ціни на "‎чорне золото"‎ стрімко зростали через побоювання щодо можливої ескалації на Близькому Сході. Занепокоєння експертів були викликані, зокрема, можливістю повномасштабної ірано-ізраїльської війни.

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У ніч на 26 жовтня Ізраїль наніс повітряний удар по Ірану. Згідно їх заявою ЦАХАЛа, під удари потрапили військові об'єкти Ісламської Республіки. При цьому бойові літаки не пошкодили ядерні об’єкти та об’єкти нафтової промисловості, що дало привід казати про "‎деескалацію"‎. Водночас сторони далекі від повного припинення вогню, а отже ми можемо стати свідками нового зростання цін на нафту.

Ринок нафти – головні новини

На початку жовтня повідомлялось, що росіяни збільшили обсяги поставок "‎чорного золота"‎ до найвищого рівня за останні місяці. Це сталося, зокрема, через відновлення поставок із російського тихоокеанського терміналу у Козьміно.

А раніше стало відомо, що влада Саудівської Аравії може відмовитися від неофіційної ціни на нафту в 100 доларів за барель. Це розглядають як підготовку до збільшення видобутку, наміченого на грудень.

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