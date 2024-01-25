Станом на ранок 25 січня барель нафти Brent коштує $80,44. Прогнозується зростання до $90.

Вартість нафти зросла до місячного максимуму після того, як запаси в США впали набагато більше, ніж очікувалося. Ціна березневих ф'ючерсів Brent на ранок 25 січня становить $80,44 за барель, пише Bloomberg.

"West Texas Intermediate (WTI) піднявся вище $75 за барель після досягнення найвищого рівня з 26 грудня під час внутрішньоденних торгів у середу, тоді як Brent перевищив $80. Минулого тижня запаси в США впали більш ніж на 9 мільйонів барелів, що в шість разів перевищує прогноз, досягнувши найнижчого рівня з жовтня", – пише видання.

Ціна березневих фьючерсів WTI зросла на 0,6% до $75,51 за барель. У той же час ціна за барель нафти Brent сягнула $80,44.

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Крім того, на ситуацію із нафтою вплинув і Китай. Уряд азійської країни заявив, що протягом двох тижнів скоротить норму обов’язкових резервів для банків, і натякнув, що можуть бути додаткові заходи підтримки, що сприятиме перспективам споживання енергії найбільшим імпортером сирої нафти.

Цього місяця нафті буде важко вийти за межі вузького діапазону, оскільки геополітична напруженість у Червоному морі, яка збурила світову торгівлю, компенсується занепокоєнням щодо того, що зростання пропозиції сирої нафти з боку виробників, що не входять до ОПЕК, залишатиметься стабільним.

Напружена ситуація на Близькому Сході випробували нерви нафтотрейдерів в останні місяці, оскільки війна між ХАМАСом та Ізраїлем затягується, а Іран посилює свій авторитет, завдаючи ударів по цілях в Іраку та Пакистані. Американські війська активно діяли в Червоному морі та завдали ударів по підтримуваним Іраном ополченцям, пише видання.

Аналітики попереджають, що Brent може "підскочити" до $90 за барель, якщо напруга посилиться.

Ціни на нафту: що відомо

На тлі ймовірних перебоїв з поставками нафти на Близькому Сході після військово-морського зіткнення в Червоному морі на початку року барель нафти марки Brent подорожчав на 1,28 долара, або на 1,7%, до 78,32 доларів. Американська нафта марки West Texas Intermediate коштувала 72,69 долара за барель, подорожчавши на 1,04 долара.

Тим часом в Росії морські поставки нафти впали до найнижчого рівня майже за два місяці через несприятливі погодні умови та удар українських безпілотників.

24 січня у російському місті Туапсе (Краснодарський край) вирувало масштабне займання в районі нафтопереробного заводу "Роснафти". За попередньою інформацією, по нафтопереробному заводу вдарив безпілотник.

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