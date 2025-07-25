За результатами року очікується, що зростання цін на пальне становитиме менше 10%.

Зростання цін на пальне в Україні було спричинене двома тимчасовими факторами. До кінця 2025 року суттєвої динаміки цін не очікується.

Про це сказав заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук під час пресбрифінгу щодо рішень з монетарної політики.

"Зростання цін на пальне було пов'язано з декількома, з двома по суті, основними причинами. Перша причина - це короткострокове зростання цін на нафту в травні, що було пов'язано із загостренням ситуації на Близькому Сході. Але досить швидко ця ситуація нормалізувалася", - сказав представник регулятора.

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За його словами, другий фактор, який вплинув на підвищення цін на пальне, полягав у послабленні гривні відносно євро або в зростанні курсу євро. І враховуючи те, що акцизи для пального встановлюються саме в євро, це мало безпосередній вплив і перенесення на ціни на пальне.

"Надалі до кінця року ми не очікуємо суттєвої динаміки. В принципі, суттєвих змін в цінах на пальне не передбачається. За результатами року ми очікуємо, що зростання цін на пальне буде менше ніж 10%", - сказав заступник голови НБУ.

Він також зазначив, що в середньостроковому прогнозі НБУ закладено боковий (стабільний) тренд цін на нафту.

"Як результат цього, значних змін в цінах на пальне ми не передбачаємо. І внесок в інфляцію також не буде визначальним", - додав Ніколайчук.

Ціни на пальне в Україні - останні новини

Якщо США запровадять анонсовані санкції щодо покупців російської нафти, ціни на бензин та дизель на українських АЗС стрімко злетять на близько 10 грн/літр, і автогаз - на 5 грн/літр.

За словами паливного експерта, засновника групи компаній Prime Дмитра Льоушкіна, в разі такого сценарію, ціни залишатимуться високими щонайменше до кінця поточного року.

Раніше він повідомляв, що ціни на бензин та дизельне паливо до кінця місяця зростуть на 1-2 гривні через збільшення цін на нафту, зростання курсу євро та подорожчання газойлю.

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