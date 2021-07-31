За його словами, держава не може допустити, щоб хтось шантажував Україну та її населення підняттям тарифів.

Рада національної безпеки та оборони ініціюватиме перевірку того, яким чином держава за останній час втратила 16 тис. 920 км газорозподільчих мереж, які перейшли у приватну власність.

Про це під час брифінгу після сьогоднішнього засідання РНБО заявив його секретар Олексій Данілов, передає кореспондент УНІАН.

"На сьогоднішній день там є тотальна монополія. Одна із компаній володіє 70% облгазів. Це безпосередньо має відношення до пана Фірташа, відносно якого введені персональні санкції. Ми будемо давати доручення Кабінету міністрів перевіряти ці речі. Головне, що ми не можемо допустити, щоб нас хтось шантажував як державу, пересмикував наші платіжки, і інші речі", - сказав він.

Санкції проти Фірташа

18 червня РНБО вирішила застосувати обмежувальні заходи проти бізнесмена Дмитра Фірташа.

Обмежувальні заходи стосовно Фірташа застосовані через його участь у титановому бізнесі та через постачання сировини, яка потім відправляється на військові підприємства Російської Федерації. Це постачання було відстежене українськими розвідувальними службами.

24 червня президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти Фірташа.

Автор: Дмитро Шварц