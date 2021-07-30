У разі необхідності уряд має прийняти кардинальні рішення з цього питання.

Рада національної безпеки та оборони звернулась із протокольним дорученням до Кабінету міністрів, щоб той перевірив стан справ на "Укрзалізниці" з точки зору безпеки фінансово-господарській діяльності та забезпеченні сталого функціонування залізниці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на брифінгу після сьогоднішнього засідання РНБО його секретар Олексій Данілов.

"Ми звертаємо увагу на те, що на сьогоднішній день там є доволі небезпечні з точки зору національної безпеки процеси у фінансово-господарській діяльності, забезпеченні сталого функціонування цієї системи. Тому Рада нацбезпеки і оборони прийняла протокольне доручення до Кабінету міністрів України розібратися у стані справ. У разі необхідності – прийняти кардинальні, у тому числі – кадрові, рішення з цього питання", - сказав він.

Діяльність "Укрзалізниці"

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Чистий збиток акціонерної компанії "Укрзалізниця" за підсумками 2020 року становив майже 11,9 млрд грн, тоді як у 2019 році компанія показала прибуток у 3 млрд грн.

"Укрзалізниця" є акціонерним товариством, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, що не підлягають приватизації. Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, що здійснюються усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень Українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись тільки залізницям Китаю, Росії та Індії.

Автор: Дмитро Шварц