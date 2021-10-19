Задекларована постачальниками майже у 2 рази менша за ринкову ціна дала змогу ділкам мінімізувати митні платежі на мільйони гривень.

Державне бюро розслідувань перевіряє інформацію про постачання до України дизельного пального з РФ за заниженими цінами структурами, наближеними до народного депутата України Віктора Медведчука.

Про це повідомляється на сайті ДБР.

Згідно з даними Бюро, на початку жовтня до одного з терміналів Миколаївського морського порту прибуло іноземне судно під прапором Панами. Через декілька днів цей же термінал прийняв інше іноземне судно під прапором однієї з країн ЄС. За документами, судна доставили на адресу українського товариства з обмеженою відповідальністю, що пов’язують з нардепом, нафтопродукти вагою більш ніж 30 тисяч тонн кожне.

"Встановлено, що задекларована постачальниками ціна була майже у два рази менша за ринкову. Це дало змогу ділкам мінімізувати сплату обов’язкових митних платежів на мільйони гривень", - зазначають у ДБР.

Також попереднім слідством встановлено, що ці судна за останній рік заходили у порти Російської Федерації і товар має російське походження.

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У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем) працівниками ДБР із залученням спеціалістів з регіональної торгово-промислової палати та Держмитслужби проведено переогляди затриманих суден та заявленого до розмитнення товару, під час яких відібрано зразки пального, які направлено на дослідження з метою підтвердження заявленої якості та коду Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності.

За результатами експертизи слідчими ДБР буде вжито відповідні процесуальні заходи.

Також під час розслідування перевіряється можлива причетність та питання притягнення до відповідальності посадових осіб.

Як повідомляв УНІАН, 10 вересня цього року було викрито масштабну контрабандну схему ввезення російського пального через порти Одеської області.

Автор: Інна Андаліцька