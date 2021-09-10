З початку року задіяними в схемі суднами в Україну легально ввезено 27 тис.тонн нафтопродуктів - це третина від реально імпортованого пального.

Викрито масштабну контрабандну схему ввезення в Україну російського пального через порти Одеської області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили в прес-службі Державного бюро розслідувань.

За оперативними даними, організатори схеми використовували вантажні судна під українським прапором, які здійснювали комерційні рейси в іноземні порти. При цьому екіпажі відключали системи автоматичної ідентифікації суден на маршруті до Румунії, Туреччини та Болгарії. З відключеними "маячками" вони прямували в певну акваторію, де здійснювалося перекачування нафтопродуктів з російських танкерів. Завантажені пальним судна поверталися на затверджений маршрут і знову з'являлися на радарах.

Встановлено, що після перебування в румунських, турецьких і болгарських портах вони поверталися в Україну. Для розмитнення пального організатори підробляли документацію, в якій вказували іншу країну походження товару, оскільки при офіційній закупівлі пального у резидентів РФ до імпортера застосовуються додаткові заходи контролю органами митниці та Державної податкової служби. Крім того, для мінімізації податків були занижені обсяги ввезеного пального.

"Угода з контрабандним пальним проводилася через Одеську митницю. Тільки з початку року цими суднами в Україну легально ввезено 27 тис.тонн нафтопродуктів. За інформацією слідства, це третина від реально імпортованого пального", - йдеться в повідомленні.

Попередньо встановлено, що масштабна схема "безперешкодного" ввезення російського пального деякими українськими фірмами відбувається за сприяння посадових осіб Одеської митниці, Енергетичної митниці та Південного регіонального управління Держприкордонслужби України.

У ДБР повідомили, що в даний час виявлено порушення в діяльності митних складів на терміналах, де зберігалися ввезені нафтопродукти. Інформаційні листи про виявлені порушення направлено до органів державного нагляду, призначено службові перевірки.

Крім того, з метою перевірки фактів купівлі пального компаніями-імпортерами направлено запити про надання відповідних договірних і товарно-транспортних.

Зараз слідчо-оперативна група ДБР проводить моніторинг обсягів вивезення з території терміналів нафтопродуктів автомобільним транспортом і встановлює подальший ланцюг реалізації російського пального.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Одеська обласна прокуратура та Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Південного регіону, оперативний супровід - ДБР та СБУ в Одеській області.

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Автор: Лариса Козова