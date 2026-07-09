Росіяни масово рвонули по бензин до Казахстану: на кордоні з'явилися десятки блокпостів

Після демонтажу незаконних додаткових паливних баків транспортні засоби повертають власникам.

На тлі паливної кризи в РФ росіяни, які живуть у регіонах, що межують з Казахстаном, почали масово їздити в сусідню республіку по бензин. Щоб запобігти незаконному переміщенню пального, влада Казахстану на кордоні встановила блокпости, повідомляє Міністерство внутрішніх справ Казахстану.

Зазначається, що МВС республіки продовжує системну боротьбу з незаконним вивезенням паливно-мастильних матеріалів за допомогою транспортних засобів, які незаконно обладнують додатковими паливними баками.

Для посилення контролю поблизу автомобільних пунктів пропуску через державний кордон працюють 59 поліцейських постів. На них правоохоронці спільно із представниками інших державних органів перевіряють транспорт, який прямує через кордон.

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З початку року під час таких перевірок було виявлено 255 випадків експлуатації автомобілів із незаконно переобладнаними додатковими паливними баками, йдеться у повідомленні.

Усіх порушників притягнули до адміністративної відповідальності за частиною 7 статті 590 Кодексу Республіки Казахстан про адміністративні правопорушення. Серед них 195 іноземних громадян та 60 громадян Казахстану.

Після демонтажу незаконно встановлених додаткових паливних баків транспортні засоби повернули їхнім власникам.

Також, як пише The Moscow Times, влада Казахстану раніше обмежила в'їзд автомобілів із суміжних країн до одного разу на добу та ввела цілодобове патрулювання прикордонних трас, щоб не допустити вивезення пального. Мобільні групи перевіряють автоцистерни та бензовози. Глава МВС Єржан Саденов інформував про припинення майже 600 спроб незаконного вивезення пального з початку року. На тлі паливної кризи в Росії жителі регіонів, що межують із Казахстаном, - Астраханської, Волгоградської, Саратовської, Оренбурзької, Новосибірської та Омської областей, - почали масово їздити в республіку по бензин.

Найбільший потік автомобілів спостерігався в Уральську, розташованому приблизно за 200 км від Самари. У Казахстані літр бензину коштує близько 300–350 тенге (45–55 рублів), тоді як середня ціна Росії становить 74 рублі. При цьому на тлі дефіциту паливо в РФ продовжує дорожчати. У низці регіонів ціни вже перевищили 90 рублів за літр, повідомляє ЗМІ.

Дефіцит пального у Росії

Як писав УНІАН, у різних регіонах РФ дедалі частіше виникають конфлікти на автозаправних станціях через дефіцит пального, який посилився після ударів ЗСУ по нафтопереробній інфраструктурі РФ. Водії змушені годинами стояти в чергах по бензин, що дедалі частіше призводить до сварок, бійок та навіть застосування зброї. Крім того, напруження серед населення посилює практика обслуговування окремих категорій водіїв поза чергою.

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