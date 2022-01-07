10 вересня в Росії заявили про закінчення будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Держдеп США вважає, що висунутий сенатором-республіканцем Тедом Крузом законопроект про термінові санкції проти "Північного потоку-2" підірве "єдиний фронт" у Європі з зусиль протидії агресивним діям РФ.

Про це журналістам заявив речник відомства Нед Прайс, цитує Reuters.

"Ми занепокоєні тим, що у випадку ухвалення цей законопроект тільки підірве єдність наших європейських союзників у вирішальний момент, коли нам буде необхідно виступити єдиним фронтом у відповідь на загрози Росії щодо України", - сказав він.

Він додав, що Вашингтон має намір співпрацювати з Конгресом, обговорювати засоби стримування російської агресії.

Читайте такожСвітла немає: чому в наших будинках зникає електрика"На жаль, ця поправка, на нашу думку, не є справжньою спробою протидіяти подальшій російській агресії чи захистити Україну", - відповів Прайс.

Документ передбачає запровадження обмежень щодо трубопроводу РФ протягом 15 днів з моменту його ухвалення. Для цього потрібні 60 голосів, й республіканці переконані, що їх вдасться знайти.

Адміністрація Байдена виступила проти будівництва "ПП-2", оскільки проект Росії позбавить Україну вигоди з транзиту газу й узалежнить країни Європи від політики Кремля. Проте торік Білий дім зняв санкції з компаній, причетних до будівництва труби, з метою налагодити відносини з Німеччиною.

Республіканці у Сенаті, в тому числі Тед Круз, регулярно критикували м’яку позицію Адміністрації Байдена й виступали за накладення жорстких обмежень на геополітичний проект Путіна.

Берлін наполягає на запуску "Північного потоку-2", оскільки країні потрібен природний газ для переходу на "зелену енергетику".

Наразі процедуру з сертифікації "труби Путіна" відклали через очевидні порушення законодавства ЄС до моменту усунення проблем.

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