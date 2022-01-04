10 вересня в Росії заявили про закінчення будівництва газопроводу "Північний потік-2".

У Республіканській партії США переконані, що їм вдасться ухвалити запропонований сенатором Тедом Крузом законопроект щодо обмежень проти російського газопроводу "Північний потік-2".

Про це в коментарі Politico заявив старший помічник одного із сенаторів-республіканців, ім'я якого не розголошують.

"Ми переможемо це голосування переважною більшістю", - сказав він.

Законопроект передбачає накладення санкцій щодо введення в експлуатацію російського трубопроводу протягом 15 днів з моменту ухвалення, а не у разі вторгнення РФ в Україну, на чому наполягають демократи.

Читайте такожНімеччина закриває половину своїх АЕСДля ухвалення пропозицій Круза необхідні 60 голосів, і республіканці переконані, що їх вдасться знайти, якщо демократи не подадуть власний законопроект про санкції.

Сенатори проголосують за законопроектом до 14 січня.

"Північний потік-2" - що відомо

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Газопровід проходить в обхід України. 10 вересня в Росії заявили про завершення будівництва. "Північний потік-2" запустять після сертифікації, за прогнозами, на початку 2022 року.

10 вересня в Росії заявили про закінчення будівництва газопроводу "Північний потік-2".

23 вересня 2021 року стало відомо про те, що в Конгресі схвалили санкції проти "Північного потоку-2".

4 жовтня газом почали заповнювати першу нитку газопровід.

15 листопада 2021 року Федеральне мережеве агентство Німеччини (BundesNetzAgentur, BNetzA) задовольнило заявку НАК "Нафтогаз України" на участь у процесі сертифікації компанії Nord Stream 2 AG, яка є оператором газопроводу "Північний потік-2".

Назавтра BNetzA призупинило процедуру сертифікації. Регулятор дійшов висновку, що сертифікація можлива лише після того, як оператор приведе свою організаційно-правову форму у відповідність до законодавства Німеччини.

27 листопада 2021 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що російський газопровід "Північний потік-2" може запрацювати без сертифікації. У цьому випадку доведеться сплатити штраф у розмірі приблизно 1 мільйон євро.

Вас також можуть зацікавити новини: