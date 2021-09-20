У випадку з конкретним будинком "Київенерго" визнало помилку й пообіцяло повернути сплачені людьми кошти.

Деякі мешканці столиці раптово отримали величезні рахунки за опалення - рекордсменом є сума в платіжці у майже 40 тисяч гривень. Жінка, яка її отримала, навіть була вимушена брати кредит.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Зокрема, мешканці однієї з багатоповерхівок розповідають, що суми в платіжках величезні - 17, 25 і навіть 39 тисяч. "Вони перерахували й аргументують це тим, що Антимонопольний комітет змусив їх перерахувати за новою методичкою", - розповідає один з обурених киян.

Керівник іншого ОСББ з'ясував, що перерахунок зробили у висотках, де встановлені поквартирні лічильники тепла. Плата здійснюється як за квартиру, так і за приміщення загального користування. Виявилося, що "Київенерго" рахувало опалення сходів та коридорів за однією методикою, а АМКУ вказав на іншу. Тому зробили перерахунок.

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Виявилося, що мешканці одного будинку мають гуртом доплатити 650 тисяч.

В Антимонопольному комітеті зізнаються, що поки не розуміють, як так сталося. Кажуть, що керувалися роз'ясненнями від Мінрегіону. Там натомість кажуть, що мають нові директиви.

Киянка Ірина, якій нарахували майже 40 тисяч, взяла кредит для його сплати.

У "Київтеплоенерго" кажуть, що люди отримали не перерахунок, а внутрішньобудинкове коригування - відповідно до постанови Уряду. Після спілкування з журналістами там перевірили будинок, мешканці якого отримали багатотисячні платіжки й визнали, що сталася помилка. Мовляв, зайве нарахували випадково й пообіцяли повернути сплачене назад.

Підготовка до опалювального сезону:

Згідно з даними Мінрегіону, станом на початок вересня до старту опалювального сезону регіони технічно готові на майже 80%.

Зокрема, йдеться про стан підготовки будівель, об'єктів водопостачання та водопровідно-каналізаційного господарства.

Також наголошується, що тарифи на опалення для населення не повинні підвищуватися.

Опалювальний сезон в Україні зазвичай починається в другій половині жовтня.

Автор: Юрій Годован