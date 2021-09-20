Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов розповів, що наразі все йде за графіками, громадяни отримають тепло без запізнень.

Уся країна активно готується до опалювального сезону. Наразі регіони України технічно готові до його старту на понад 90%, що відповідає графіку та очікуваним показникам. Проте багатьох цікавить, що буде з тарифами. Як виявилось, вартість опалення може не змінитися.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій, посилаючись на очільника відомства Олексія Чернишова.

"Підготовка до опалювального сезону знаходиться у фокусі уваги уряду, зокрема й Міністерства розвитку громад та територій України...За даними органів місцевого самоврядування вона складає понад 90%. Співробітники Мінрегіону регулярно здійснюють візити до регіонів з метою моніторингу ситуації. Йдемо за графіком", - сказав Чернишов.

За його словами, ціна газу на світових ринках практично щодня змінюється, тож у процесі підготовки до опалювального сезону важливим є укладання довгострокових договорів між підприємствами ТКЕ з ТОВ "Газопостачальна компанія" Нафтогаз Трейдинг".

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В міністерстві зауважили, що повноваження зі встановлення тарифів на тепло у новому опалювальному сезоні надано органам місцевого самоврядування.

Як повідомляв УНІАН, декілька днів тому міжгалузева асоціація "Укртеплокомуненерго" заявила, що виробники тепла не гарантують початок опалювального сезону та стале його проходження через кризу в галузі та вимагають негайного втручання влади.

Також в асоціації заявили, що катастрофічне зростання ціни на газ для тепловиків неминуче призведе до підвищення тарифів на тепло для населення.

Окрім цього стало відомо, що 13 вересня ціна на газ в Україні перевищила 23 тис. грн за тисячу кубометрів. Своєю чергою ціни на газ на європейських хабах наблизилися до рекордних 960 дол. за тисячу кубометрів.

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Автор: Ганна Бредіхіна