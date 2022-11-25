Наразі українцям дуже важливо економити електроенергію, щоб не спричиняти клопіт для енергетиків.

На вихідних ситуація із постачанням світла побутовим споживачам покращиться за рахунок того, що будуть розвантажені підприємства.

Про це повідомив аналітик енергетичних ринків Максим Білявський в ефірі передачі "Сніданок з 1+1".

За його словами, завдяки роботі енергетиків система відновила свою роботу в тому форматі, в якому вона працювала до останнього масштабного ракетного удару.

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"У когось наразі обмежене електропостачання, у когось немає світла. Але я вірю, що будуть вихідні і такого дефіциту електричної енергії не буде за рахунок того, що промислові підприємства розвантажаться і цей ресурс буде направлений на домогосподарства України", - сказав експерт.

Білявський зазначив, що наразі дуже важливо енергоощадно використовувати електроенергію, тому що різка зміна споживання теж може спричинити певні незручності й клопіт для енергетиків України.

Блекаут в Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 23 листопада Росія здійснила черговий масований ракетний удар по Україні. Ракети влучили в об'єкти критичної інфраструктури в кількох областях. Загалом було випущено близько 70 крилатих ракет, 51 із них знищено.

У багатьох регіонах сталися аварійні відключення електроенергії, також вони залишилися без тепло- і водопостачання. Також повідомлялось про відключення електроенергії у сусідній Молдові.

За даними НАЕК "Енергоатом", станом на вечір того ж дня на трьох українських атомних станціях через обстріли спрацював аварійний захист, через що всі енергоблоки цих АЕС були відключені. Йдеться про Рівненську, Південноукраїнську та Хмельницьку АЕС. 24 листопада АЕС поступово почали відновлювати свої потужності.

Станом на 11:00 25 листопада виробники електроенергії забезпечили понад 70% потреб споживання в країні. Вже працюють тепло- і гідроелектростанції, АЕС набирають потужність.

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