За її словами, українці хочуть бути в європейській родині на рівних.

Понад 90% опитаних українців готові це терпіти два-три роки життя умовах без світла, без тепла, але якщо вони бачать перспективу членства України в ЄС.

Такі дані соціального дослідження, проведеного в Україні, озвучила перша леді України Олена Зеленська в інтерв'ю ВВС Україна.

За її словами, українці хочуть бути в європейській родині на рівних.

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"Ми знаємо заради чого - заради перемоги, заради почуття гідності, заради того, що нас чекає ця демократична родина і ми хочемо бути в ній нарівні з іншими. Українці готові це терпіти. Ми оптимістично дивимося на ці речі", - наголосила Олена Зеленська.

Проте, за словами дружини президента України, українці сподіваються, що все (ракетні обстріли - УНІАН) закінчиться значно швидше.

"Знаєте, легко бігти марафон, коли ти знаєш скільки кілометрів. Ми, на жаль, не знаємо, скільки кілометрів, ми маємо розраховувати свої сили. Це складно. Часом буває дуже складно, але потім знаходяться якісь нові емоції, що допомагають нам втриматися", - зазначила Зеленська.

Відключення світла в Україні: що відомо

З 10 жовтня Росія не припиняє атаки на об'єкти критичної інфраструктури України. Окупанти б'ють по електропідстанціях, об'єктам гідроенергетики та теплової генерації. По всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання.

15 листопада Росія випустила по території України 100 ракет. Це був наймасовіший обстріл енергосистеми України з початку війни.

Росія намагається зупинити українські АЕС. 17 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив, що 10 мільйонів українців залишилися без світла. Того ж дня в Києві було встановлено антирекорд з відключень електроенергії.

19 листопада Зеленський заявив про те, що окупанти зруйнували близько 50% енергетичної інфраструктури Україна.

23 листопада Росія знову вдарила по енергосистемі України. Запорізька АЕС перейшла в режим повного блекауту. Міненергетики України заявило про те, що блекаут почався у всій енергосистемі країни.

24 листопада в Києві були знеструмлювати 70% житлових будинків. ДТЕК повідомив про те, що в Києві світло включатимуть на 2-3 години.

Вступ України до ЄС - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.

23 червня Європейська рада надала Україні статус кандидата на членство у Євросоюзі. У Кабміні пояснили, що дає статус кандидата в ЄС для України. Зокрема, він офіційно запускає процес набуття Україною членства в Євросоюзі, відкриває для України участь у програмах та ініціативах ЄС. Також він започаткує умови для наближення рівня життя, добробуту та правового захисту українців, як в інших країнах ЄС, та інше.

Водночас перед тим, як почнеться офіційна процедура переговорів щодо вступу України до ЄС наша держава має втілити ряд важливих реформ.

21 серпня глава представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікас заявив, що Євросоюз наступного року проаналізує виконання Україною цих рекомендацій, аби зберегти статус країни-кандидата на вступ до євроспільноти.

Наразі Україна виконала 70% вимог для вступу в ЄС.

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