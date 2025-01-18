Зниження експорту палива змушує російські нафтові компанії збільшувати поставки сирої нафти для збереження доходів.

Експорт нафтопродуктів із Росії морським шляхом скоротився майже на 10% у 2024 році після ударів українських дронів, які пошкодили великі НПЗ, а також через зростання витрат на фінансування і заборону уряду на експорт бензину, що посилили тиск західних санкцій.

Як пише Reuters, Росія, один із найбільших у світі експортерів нафти і палива поряд із Саудівською Аравією і США, з 2022 року шукає нові ринки в Азії та Південній Америці після введення санкцій.

Зниження експорту палива змушує російські нафтові компанії збільшувати поставки сирої нафти для збереження доходів. Однак такі можливості обмежені Індією, Китаєм і Туреччиною, які продовжують купувати російську нафту, незважаючи на санкції, і мають власні великі переробні заводи.

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Загальний обсяг російського експорту всіх видів пального, включно з мазутом, дизельним паливом, нафтою та авіагазом, становив 113,7 мільйона тонн торік, що на 9,1% менше, ніж у 2023 році, повідомили два джерела на ринку, посилаючись на експортні дані.

Зазначається, що загальний обсяг переробки нафти в Росії знизився до приблизно 267 мільйонів тонн (5,4 мільйона барелів на добу) у 2024 році - це найнижчий рівень з 2012 року. Причиною стали позапланові простої і зниження маржі переробки.

Україна атакувала кілька російських НПЗ і об'єктів зберігання палива, включно із заводом "Лукойла" у Волгограді, Омським НПЗ "Газпром нафти" в Західному Сибіру, а також Слов'янським, Новошахтинським НПЗ і Туапсинським НПЗ "Роснефти".

Нафтопереробні заводи також опинилися під тиском через падіння цін на паливо, зростання відсоткових ставок і російську заборону на експорт бензину, повідомили джерела.

Загальний обсяг експорту нафтопродуктів через балтійські порти Приморськ, Висоцьк, Санкт-Петербург і Усть-Луга знизився на 9% у 2024 році порівняно з попереднім роком і становив 61,96 мільйона тонн.

Поставки через порти Чорного та Азовського морів скоротилися до 42,75 мільйона тонн, що на 10% менше, ніж у 2023 році. Експорт через Туапсинський порт у Чорному морі знизився на третину до 9,1 мільйона тонн через простої після ударів дронів, призупинення переробки та скорочення обсягів на НПЗ "Роснефти". Водночас експорт через Новоросійський порт у Чорному морі зріс на 4% до 19 мільйонів тонн.

Експорт нафтопродуктів через арктичні порти Мурманськ і Архангельськ скоротився до 1,01 мільйона тонн (мінус 14%), а відвантаження через порти Далекого Сходу впали на 3% порівняно з 2023 роком і склали 7,97 мільйона тонн.

У грудні експорт нафтопродуктів з Росії морським шляхом зріс на 10,8% порівняно з попереднім місяцем і становив 10,37 мільйона тонн, включно з 4,17 мільйона тонн, завантажених через Чорне та Азовське моря, 5,49 мільйона тонн через Балтійське море і 637,1 тисячі тонн через порти Далекого Сходу.

Удари по російських НПЗ

Унаслідок загадкової пожежі на Волгоградському НПЗ довелося зупинити половину потужностей із виробництва дизельного палива. Про це повідомляв Reuters із посиланням на два джерела в нафтовій промисловості. Про причини пожежі досі нічого невідомо, але її наслідки були жахливими для заводу.

Інше джерело повідомило, що пожежа сталася на блоці 18, одній із двох установок гідроочищення дизельного палива. Добова потужність заводу становить 9500 метричних тонн.

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