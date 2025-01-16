Завод є одним з найбільших в Росії виробників дизельного палива.

Внаслідок загадкової пожежі на Волгоградському НПЗ довелося зупинити половину потужностей з виробництва дизельного пального. Про це повідомляє Reuters із посиланням на два джерела в нафтовій промисловості.

Про причини пожежі досі нічого невідомо, але її наслідки були жахливими для заводу.

"Все загасили. Гідроочищення зупинено. Поки не ясно, скільки часу знадобиться на ремонт", - повідомило одне з джерел.

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Інше джерело повідомило, що пожежа сталася на блоці 18, одній з двох установок гідроочищення дизельного палива. Добова потужність заводу становить 9500 метричних тонн.

Як зазначає видання The Moscow Times, Волгоградський НПЗ є найбільшим виробником нафтопродуктів у Південному федеральному окрузі РФ і загалом одним з найбільших в Росії. За минулий рік він випустив 1,9 млн тонн бензину (4,3% від загальноросійського виробництва), 6 млн тонн дизельного палива (6,9% загальноросійських обсягів) і 0,8 мільйона тонн мазуту (1,9%).

Удари дронів по території Росії

Як писав УНІАН, минулої ночі українські дрони атакували Тамбовський пороховий завод, який є одним з ключових об‘єктів російського ВПК, задіяних у війні проти України.

Військовий оглядач Євген Дикий наголошує, що Україна лише починає нарощувати до значимого рівня свої удари по військових об’єктах в Росії. За його словами, на сьогодні Україні вдалося вибудувати систему нанесення ударів, коли застосовуються одночасно і дрони у великій кількості, і ракети.

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