За словами міністра енергетики, добудова двох блоків це є комерційний проект.

Ніяких планів з підняття тарифів на електроенергію на сьогодні немає. Про це сказав міністр енергетики Герман Галущенко на брифінгу, відповідаючи на запитання щодо можливого підвищення тарифів у зв’язку з необхідністю залучення коштів для добудови двох атомних блоків на Хмельницькій АЕС.

"Це неправда. Ніяких планів з підняття тарифів на електроенергію на сьогодні немає. Є тарифи, які діють до кінця опалювального сезону, ми їх будемо далі розглядати і продовжувати", - наголосив міністр. При цьому він підкреслив, що взагалі немає ніяких підстав ув’язувати тарифи з добудовою ХАЕС.

"Я бачив цю дискусію. Багато "екпертів" по енергетиці починають вкидати інформацію, що будуть піднімати тарифи, щоб будувати блоки. Насправді, це неправда і ці речі ніяк не пов’язані", – переконує Галущенко.

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За його словами, добудова двох блоків це є комерційний проект. "І він комерційно привабливий. Ніяких планів на підняття тарифів на електроенергію немає", - додав міністр.

Ситуація навколо Хмельницької АЕС

11 лютого Верховна Рада підтримала законопроєкт, який дає дозвіл "Енергоатому" придбати два атомних реактори у Болгарії для добудови енергоблоків №3 і №4 Хмельницької атомної електростанції. За це рішення проголосував 261 нардеп.

Дана поправка була внесена до законопроєкту №11392 щодо спрощення умов ведення господарської діяльності.

У 2024 році очільник НАЕК "Енергоатом" Петро Котін повідомляв, що Україна сподівається придбати два ядерних реактори у Болгарії, з метою компенсувати втрату доступу до окупованої Росією Запорізької електростанції з шістьма енергоблоками.

Вартість обладнання складе щонайменше 600 млн євро.

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