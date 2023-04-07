Це дасть Україні можливість зберігати більше газу європейських компаній у вітчизняних сховищах.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), ухвалила остаточне рішення щодо сертифікації оператора газосховища АТ "Укртрансгаз" за європейськими стандартами.

Як повідомляє прес-служба регулятора, остаточне рішення про сертифікацію оператора газосховища ухвалено з урахуванням висновку секретаріату енергетичного співтовариства. Згідно з цим висновком "Укртрансгаз" відповідає положенням регламенту ЄС.

Міністр енергетики Герман Галущенко зазначив, що сертифікація компанії як оператора газосховищ сприяє максимальному використанню європейськими компаніями потужностей українських підземних сховищ газу, що в свою чергу дозволить посилити енергетичну безпеку всієї Європи.

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"Одна з ключових цілей, які ми ставимо, - це створення в Україні великого енергетичного хаба, зокрема, і для зберігання газу європейськими державами. Сертифікація "Укртрансгазу" робить абсолютно відкритим та прозорим процес зберігання. І це надає нам можливість зберігати більше газу європейських компаній в Україні, ніж ми посилимо безпеку для європейських держав", - сказав міністр.

Він підкреслив, що Україна має одні з найбільших ПСГ на континенті, які дозволяють зберігати понад 30 млрд кубів газу.

"Враховуючи той обсяг, який ми плануємо використовувати на власні потреби для проходження наступної зими, Україна може запропонувати європейським партнерам до 15 млрд кубів потужностей своїх ПСГ", - додав Галущенко.

"Укртрансгаз"

"Укртрансгаз" забезпечує діяльність українських підземних сховищ газу, а також здійснює роботи з модернізації та будівництва магістральних газопроводів та об'єктів на них. АТ "Укртрансгаз" входить до складу групи "Нафтогаз".

Компанія володіє 12 підземними газосховищами, розташованими по всій Україні. Їх загальна місткість становить 31 млрд куб.м, що пропорційно з обсягами ПСГ Італії, Франції, Угорщини та Австрії разом узятими. Такі потужності надають Україні значні можливості для залучення Клієнтів зі зберігання газу, в тому числі європейських.

Енергетична підтримка України

27 січня 2023 року в Польщі відкрили новий енергетичний хаб rescEU. Повідомлялося, що він стане логістичним центром для доставки екстреної енергетичної допомоги Україні на тлі російських ударів по українській енергоінфраструктурі.

Також повідомлялося, що хаб rescEU буде використовуватися для доставки в Україну електрогенераторів з метою підтримки поставок електроенергії на тлі атак Росії по українській енергоінфраструктурі. Щоб наповнити логістичний центр генераторами, ЄС виділив Польщі 114 млн євро.

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