Загалом об'єкти енергетики зазнали понад 270 влучань.

Українська енергосистема зазнала шкоди на 11 мільярдів від російськи атак, і це ще не фінальна цифра.

Про це, як повідомляє Міненерго, заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, зазначивщи, що сума збитків може збільшуватися. "Це десь близько 11 млрд доларів, але це не фінальна цифра. Вона буде більша. По енергетиці вони використали все, що тільки можна: балістику, дрони, іскандери, артилерію, авіабомби", - розповів він.

Галущенко підкреслив, що українська енергетика зазнала 271 влучання з урахуванням того, що робота нашої системи ПВО ближче до зими стала набагато краще.

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"Були дні коли вони влучали максимум 10-20 відсотків з того, що відстрілювали", - додав міністр енергетики.

Енергосистема України під час війни

З 10 жовтня 2022 року Росія намагається зруйнувати енергосистему України. Потужність енергосистеми України зменшилася на 68%.

Станом на 31 липня 2023 року в Україні було відновлено 90% пошкоджених трансформаторів.

Експерти вважають, що російські військові продовжать терористично атаки на об'єкти української енергосистеми в осінньо-зимовий період, оскільки це єдиний дієвий для них спосіб спробувати схилити Україну до капітуляції.

Енергетики переконані, що майбутня зима буде страшнішою за торішню.

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