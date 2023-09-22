По контракту на 3 млн грн компанія переплатила приблизно половину.

Державна компанія НАЕК "Енергоатом", яка вважала за необхідне підвищити тарифи на електрику для населення, знову оскандалилась тендерами на закупівлю товарів із значно завищеними цінами.

Народний депутат Ярослав Железняк опублікував в Телеграм-каналі додаток до договору, згідно з яким "Енергоатом" закупить велику кількість картриджів для звичайних принтерів, за що переплатить більше 1,5 мільйона гривень.

"Ось мені просто цікаво, хай на великих контрактах, продажу позитивного небалансу чи закупівлях. Ну навіщо в "Енергоатомі" вже навіть на тендерах на 3 млн грн по картриджах на принтери таку маржу закладати?", - обурився депутат.

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Як випливає з опублікованого документа, наприклад, планується закупити 60 картриджів моделі HP CF226A для принтера за 8,73 тисяч гривень без ПДВ за штуку, або 10,47 тис грн вже з податками. Всього компанія готова заплатити за них 628,5 тисяч гривень. При цьому в інтернет-магазині такий картридж вже з податками коштує 5,5 тисяч гривень. Тобто тільки по одній позиції компанія готова переплатити 299 тисяч гривень.

Всього компанія планує закупити дев’ять різноманітних позицій картриджів до принтерів у кількості 248 штук.

За підрахунками УНІАН, якщо порівняти роздрібні ціни на такі самі картриджі у популярних інтернет-магазинах, то за весь контракт із суми 3 млн 90 тисяч гривень з ПДВ "Енергоатом" приблизно переплатив 1 млн 765 тисяч гривень.

Варто зазначити, що підрахувати точну різницю в цінах неможливо, оскільки заявлені позиції товарів відрізняються в залежності від продавця. Крім того деякі позиції картриджів в документації є нестандартними і не ідентифікуються у продавців.

Проте точно можна сказати, що держкомпанія, яка є оператором всіх атомних електростанцій в країні, переплатили мінімум вдвічі на закупках дрібної офісної техніки, зокрема картриджів.

В коментарях до посту депутата Железняка шоковані громадяни також пишуть, що знаходять такі товари значно дешевше.

"Перша ж позиція, оригінал, з ПДВ - 5000 грн. І це не на Хотлайні", - пише один із коментаторів.

"Перша позиція на Брейні коштує 5429 гривень", - написав інший.

"Якщо порахувати, то дешевше замовляти друк тексту та ксерокопії в будь-якому переході", - додають у коментарях.

"Енергоатому" не вперше переплачувати

Варто зазначити, що останнім часом у ЗМІ потрапляє все більше документів, у яких державна компанія "Енергоатом", яка скаржилась не нестачу коштів і необхідність перегляду тарифів для населення, відверто задирає ціни при закупівлях товарів та послуг.

Видання "Наші гроші" пише, що "Енергоатом" вдвічі задрав ціни на бетон для проекту по переробці радіоактивних відходів на 168 млн грн.

Крім того, під час повномасштабної війни компанія придбала 10 автобусів для підвезення співробітників на суму 281,3 мільйона гривень. Вартість одного автобуса можна порівняти із вартістю нового суперкара Ferrari.

Збільшення тарифів на електироенергію для населення

З 1 червня в Україні тариф на електроенергію збільшився до 2,64 гривні за кіловат з 1,44 (при споживанні до 250 кіловат-годин) та 1,68 грн (у разі споживання понад 250 кіловат-годин на місяць).

Як пояснювали енергетики, підвищення тарифів на світло для населення зменшить фінансове навантаження на державних виробників електроенергії, зокрема, "Енергоатом".

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