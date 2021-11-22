У компанії кажуть, що атака сталася, щойно було підписано угоду про початок будівництва двох нових енергоблоків на Хмельницькій АЕС.

Хакери атакували сайт Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом" одразу після підписання історичної угоди з американською компанією Westinghouse.

Про це повідомила прес-служба компанії "Енергоатом".

"Сьогодні офіційний веб-сайт "Енергоатома" атакували хакери - і відтоді немає доступу до публікацій прес-центру за весь час роботи компанії. Це сталося, щойно були підписані історичні угоди між ДП "НАЕК "Енергоатом" й американською компанією Вестінгауз", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що фахівці роблять усе можливе для відновлення доступу до інформаційного ресурсу НАЕК.

"Поки тривають відновлювальні роботи, просимо скористатися сторінками компанії у соціальних мережах та її офіційним Telegram-каналом", - пише прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 листопада, НАЕК "Енергоатом" та американська компанія Westinghouse підписали меморандум про початок будівництва двох нових енергоблоків на Хмельницькій АЕС.

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Енергоатом: довідка

Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" - найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України.

В Україні діють 4 атомні електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, з 6 енергоблоками загальною потужністю 6000 МВт є найбільшою в Європі.

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Автор: Ганна Бредіхіна