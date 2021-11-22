Зазначається, що фахівці роблять усе для відновлення доступу до інформаційного ресурсу НАЕК / фото facebook.com/atom.gov.ua

Хакери атакували сайт Національної атомної енергогенеруючої компанії  "Енергоатом" одразу після підписання історичної угоди з американською компанією Westinghouse.

Про це повідомила прес-служба компанії "Енергоатом".

"Сьогодні офіційний веб-сайт "Енергоатома" атакували хакери - і відтоді немає доступу до публікацій прес-центру за весь час роботи компанії. Це сталося, щойно були підписані історичні угоди між ДП "НАЕК "Енергоатом" й американською компанією Вестінгауз", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що фахівці роблять усе можливе для відновлення доступу до інформаційного ресурсу НАЕК.

"Поки тривають відновлювальні роботи, просимо скористатися сторінками компанії у соціальних мережах та її офіційним Telegram-каналом", - пише прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 листопада, НАЕК "Енергоатом" та американська компанія Westinghouse підписали меморандум про початок будівництва двох нових енергоблоків на Хмельницькій АЕС.

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Енергоатом: довідка

Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" - найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України.

В Україні діють 4 атомні електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, з 6 енергоблоками загальною потужністю 6000 МВт є найбільшою в Європі.

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Автор: Ганна Бредіхіна