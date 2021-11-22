Хакери атакували сайт Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом" одразу після підписання історичної угоди з американською компанією Westinghouse.
Про це повідомила прес-служба компанії "Енергоатом".
"Сьогодні офіційний веб-сайт "Енергоатома" атакували хакери - і відтоді немає доступу до публікацій прес-центру за весь час роботи компанії. Це сталося, щойно були підписані історичні угоди між ДП "НАЕК "Енергоатом" й американською компанією Вестінгауз", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що фахівці роблять усе можливе для відновлення доступу до інформаційного ресурсу НАЕК.
"Поки тривають відновлювальні роботи, просимо скористатися сторінками компанії у соціальних мережах та її офіційним Telegram-каналом", - пише прес-служба.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 листопада, НАЕК "Енергоатом" та американська компанія Westinghouse підписали меморандум про початок будівництва двох нових енергоблоків на Хмельницькій АЕС.
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Енергоатом: довідка
Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" - найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України.
В Україні діють 4 атомні електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, з 6 енергоблоками загальною потужністю 6000 МВт є найбільшою в Європі.
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