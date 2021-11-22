Вперше в історії в роботі знаходитимуться всі 15 енергоблоків українських АЕС.

Українські атомні електростанція у лютому, вперше в історії, працюватимуть на максимальній потужності - 15 енергоблоків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав міністр енергетики Герман Галущенко під час Міжнародної конференції "Атомні можливості для розвитку України".

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"Будемо працювати 14-ма енергоблоками, в лютому є можливість увімкнути 15 енергоблок. Такого раніше не було. Ми змінили ставлення до атомної генерації", - сказав він.

При цьому глава компанії "Енергоатом" Петро Котін уточнив, що приблизно з 1 по 15 лютого 2022 року енергоблок на Рівненській АЕС, який зараз виведений в ремонт, буде підключений до системи.

Таким чином, вперше в історії в роботі будуть перебувати всі 15 енергоблоків українських АЕС.

Опалювальний сезон:

НАЕК "Енергоатом" планував проходити поточний опалювальний сезон з підключеними 14-ма атомними енергоблоками з 15-ти.

Автор: Ганна Бредіхіна