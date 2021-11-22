Планується, що це буде в 2027 році.

НАЕК "Енергоатом" і американська компанія Westinghouse підписали меморандум про початок будівництва нових енергоблоків на Хмельницькій АЕС.

Як передає кореспондент УНІАН, це відбулося під час Міжнародної конференції "Атомні можливості для розвитку України".

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При будівництві буде застосована нова американська технологія енергоблоків АР1000.

"Наші надії, що це буде у 2027 році", - сказав глава компанії "Енергоатом" Петро Котін.

Таким чином було підписано дві угоди: на послуги з розробки проекту будівництва реактора на Хмельницькій АЕС і про закупівлю тренажера, завдяки якому буде освоєна нова технологія.

НАЕК "Енергоатом" та опалювальний сезон:

Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" - найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України.

НАЕК "Енергоатом" планує проходити опалювальний сезон з підключеними 14-ма атомними енергоблоками з 15-ти.

В Україні діють 4 атомні електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, з 6 енергоблоками загальною потужністю 6000 МВт є найбільшою в Європі.

Автор: Ганна Бредіхіна