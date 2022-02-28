Станом на 28 лютого енергетика України працює стабільно в автономному режимі.

В Україні працюють всі атомні, теплові та гідроелектростанції. Система працює стабільно, частота в мережі підтримується на рівні 50 Гц. Про це повідомляє Укренерго. УКРАЇНА контролює всі важливі об'єкти енергетичної інфраструктури.

"Інформація про захоплення Запорізької АЕС окупантами - фейк! НАЕК "Енергоатом" повідомляє, що Запорізька АЕС працює в штатному режимі", - говорить пресслужба.

Примусові відключення електроенергії не потрібні і не застосовуються. Вимикати ввечері частина електроприладів не потрібно.

"Зберігаючи звичний режим електроспоживання, ви допомагаєте нашим енергетикам тримати рівновагу в енергосистемі, що є важливою умовою для її стабільної роботи", - повідомляє Укренерго.

За даними пресслужба, з початком військових дій споживання електроенергії українцями знизилося. Майже всі види електростанцій працюють на зниженій потужності, деякі енергоблоки зупинені через низьке споживання.

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