Польська енергосистема мала надлишок електроенергії, яку потрібно було передати іншим країнам.

В ніч на понеділок, 25 грудня, "Укренерго" активувало аварійну допомогу для енергосистеми Польщі загальним обсягом 3050 МВт·год. З відповідним запитом звертався польський оператор PSE, повідомила НЕК у своєму Telegram-каналі.

В компанії пояснили, що це не комерційний імпорт, а саме один з видів аварійної допомоги. Польська енергосистема в святковий період мала надлишок електроенергії і запросила у країн-сусідів допомоги у її споживанні, тому Україна отримала додатковий обсяг електроенергії.

Імпорт електроенергії здійснюється впродовж всієї доби зі Словаччини, Польщі, Румунії та Молдови. Загальний обсяг 17 736 МВт·год. Водночас експорт відсутній.

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Знеструмлено через негоду 72 населені пункти в Донецькій, Закарпатській, Київській, Харківській областях.

До того ж через технічні пошкодження є знеструмлені споживачі у Запорізькій області.

Стан енергетичної інфраструктури

Протягом місяця російські військові 9 разів атакували прифронтову теплоелектростанцію компанії ДТЕК. Внаслідок останньої атаки було серйозно пошкоджено велику кількість обладнання.

Раніше УНІАН писав, що Європейський Союз надсилає Україні 500 електрогенераторів на загальну суму вартістю 16,5 млн євро. Обладнання надаватимуться різним українським міністерствам.

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