Вона була присвячена лише енергетичній безпеці.

Президент Володимир Зеленський дав низку доручень щодо енергетичного забезпечення людей та наступного опалювального сезону.

Про це йшлося у вечірньому зверненні Зеленського до українців. Сьогодні Ставка була присвячена єдиній темі - енергетичній безпеці. Президент заслухав доповіді урядовців та очільників енергокомпаній, військових і керівників сектору безпеки. За його словами, за результатом засідання є конкретні рішення.

"Абсолютно конкретне завдання - максимально підтримати людей, громади, та зробити все, щоб російські терористи не досягли своїх цілей. Життя України має зберегтися, і це стосується, зокрема, енергетичного забезпечення", - зазначив глава держави.

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Як повідомив Зеленський, уряду доручено негайно представити програму для стимулювання в Україні встановлення сонячної генерації та накопичувачів енергії. Він зазначив, що програма має бути максимально сприятливою, "щоб це був за легкістю аналог програми "5-7-9", але відсоток - нуль річних у гривні для громадян".

Також обговорено чіткий план добудови всіх захисних споруд для енергетики, щодо кожного такого обʼєкта є чіткий термін завершення робіт. "Треба пришвидшуватись виконавцям на кожному рівні", - зазначив Зеленський.

Крім того, президент доручив забезпечити всі громадські та адміністративні обʼєкти у країні, всі обʼєкти критичної інфраструктури альтернативними джерелами енергозабезпечення.

"Заради цього уряд, обласні та місцеві адміністрації, енергокомпанії та кожен, хто має бути залучений, повинні працювати разом і так, щоб Україна увійшла в опалювальний сезон підготовленою на рівні кожної громади та всієї нашої держави", - підкреслив президент.

Він запевнив, що держава буде й надалі працювати для створення нової енергогенерації, нових децентралізованих енергетичних потужностей. Для цього мають бути затверджені конкретні проєкти та представлені терміни виконання щодо кожного з них.

Крім того, за словами Зеленського, держава стимулюватиме будівництво нових балансувальних та маневрових потужностей для енергетики.

"Звичайно, були доповіді та доручення сьогодні на Ставці щодо безпекового компонента, а саме – захисту об’єктів енергетики від російських ударів та диверсійної діяльності. Щодо цього теж є чітка робота. Вдячний усім у Силах оборони, у розвідці та Силах безпеки, хто захищає нашу інфраструктуру та не дає окупанту послабити Україну", - резюмував глава держави.

У якому стані енергосистема

Раніше у Міністерстві енергетики заявляли, що наразі в країні найгірша ситуація за весь час повномасштабної війни. Міністр Герман Галущенко впевнений, що окупанти хочуть добитися повного блекауту.

Найбільше від російських обстрілів постраждали об’єкти теплової та гідрогенерації, також значні пошкодження отримала об’єкти системи передачі.

У Центрі досліджень енергетики вважають, що ситуація буде складною влітку та у холодні пори року.

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