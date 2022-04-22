На частку Росії припадає близько 40% поставок газу в Європу.

Експорт газу російського "Газпрому" в Європу може скоротитися приблизно на третину в цьому році через конкуренцію зі скрапленим природним газом і планів переходу на розрахунки в рублях.

Про це пише Reuters.

На частку Росії припадає близько 40% поставок газу в Європу, але Захід все активніше намагається відмовитися від російського палива з тих пір, як 24 лютого Москва почала вторгнення в Україну.

За словами аналітиків, плани стягнути плату за продаж газу "недружнім" країнам у рублях також підірвали перспективи експорту російського газу, оскільки Європа сказала, що це було "шантажом" і майже одноголосно відмовилася виконувати.

Сергій Капітонов з енергетичного центру Московської школи управління "Сколково" сказав, що поставки "Газпрому" в Європу можуть скоротитися на 40-45 млрд кубометрів цього року з приблизно 150 млрд кубометрів у 2021 році.

Синдре Кнутссон, глава відділу досліджень газового ринку в Rystad Energy, сказав, що обсяги газопроводу можуть впасти ще більше, "під впливом прагнення покупців стати менш залежними від Росії, або через те, що Росія стримує обсяги, наприклад, через розбіжності з приводу того, в якій валюті газ повинен бути оплачений".

Він також не виключив зупинки потоків через Україну, якщо війна завадить безпечному продовженню роботи трубопроводу.

Олексій Громов з Фонду Інституту енергетики та фінансів заявив, що російський трубопровідний газ може бути частково замінений морським скрапованим природним газом із США та російського "Новатеку" (NVTK.MM), який не зобов’язаний стягувати плату з клієнтів у рублях.

Найбільшими споживачами газу "Газпрому" в Європі у 2021 році були Німеччина (45,8 млрд куб. м), Італія (20,8 млрд куб. м) і Австрія (13,2 млрд куб. м).

Росія є головним постачальником Німеччини, поставляючи трохи менше третини її газу, в той час як Італія отримує близько 40% імпортованого газу, а Австрія - 80% природного газу з країни.

Поки тільки Угорщина погодилася перейти на схему "газ за рублі", при якій покупці здійснюють платежі в іноземній валюті через російський "Газпромбанк", який згодом конвертує її в рублі.

Минулого тижня у внутрішній ноті Єврокомісії говорилося, що оплата російського газу в рублях покупцями з Євросоюзу порушить режим санкцій ЄС проти Москви.

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