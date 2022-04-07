Економічні санкції змушують Росію намагатися підтримувати курс рубля. А це виснажує її ресурси, які використовуються для ведення війни в Україні.
Як передає портал CNN, відповідну заяву зробив заступник міністра фінансів США Уоллі Адейемо.
За словами чиновника, Штати з європейськими союзниками і партнерами ввели певний перелік санкцій. Ці обмеження вплинули на експортерів товарів з Росії. Вони були змушені взяти долари і євро, які заробляються на продажу товарів, вивести їх в РФ і обміняти на рублі. Таким способом Росія намагається підтримувати курс національної валюти, але це виснажує її військові ресурси.
"Кожен раз, коли вони беруть долар або євро і повертають їх до Росії, і змушують свої компанії купувати рублі, це виснажує їх ресурси, які вони могли б використати для ведення війни", — заявив Адейемо.
Заступник міністра фінансів не дав прямої відповіді на питання про те, чи повинна Європа ввести ембарго на нафту і газ з РФ. За словами чиновника, Європа взяла на себе "зобов'язання відмовитися від російських енергоносіїв, і саме це вона почала робити". Тут Адейемо вказав на заборону імпорту вугілля з Росії, яка увійшла у п'ятий пакет санкцій ЄС. Тим часом Reuters написав, що згадане рішення відстрочать через Німеччину.
Згідно із заявою заступника міністра, зараз Міністерство фінансів США перешкоджає спробам обходити санкції і продовжує тиснути на "російські військові машини", включаючи аерокосмічну і військову промисловості.
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