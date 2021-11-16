"Газпром" хоче створити дочірню компанію в Німеччині, щоб обійти законодавство.

Глава НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко прокоментував призупинення сертифікації російського газопроводу "Північний потік-2" німецьким регулятором.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook Facebook.

Читайте такожНімеччина призупинила сертифікацію "Північного потоку-2"

"З хороших новин - сертифікацію "Північного потоку-2" припинено. Однак все не так однозначно. "Газпром" вдається до юридичних трюків", - зазначив він.

За його словами, "Газпром" заявив німецькому регулятору про намір створити дочірню компанію в Німеччині, яка буде нібито незалежним оператором трубопроводу "Північний потік-2", причому тільки тієї його частини, яка розташована на території Німеччини.

"Це є насмішкою над європейськими правилами. Це не відповідає ні духу, ні букві європейського законодавства з сертифікації газпроводів. Ми закликаємо тих, кому дійсно не байдужі безпека і верховенство права, не залишити без уваги ці трюки "Газпрому", - написав Вітренко.

Зокрема, "Нафтогаз" закликав уряд США накласти передбачені законодавством США санкції на оператора "Північного потоку-2", про створення якого заявляє "Газпром".

"Ці нові санкції повинні діяти принаймні до тих пір, поки РФ не перестане використовувати газ як зброю і почне діяти відповідно до європейських правил", - додав глава "Нафтогазу".

"Північний потік-2":

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Газопровід проходить в обхід України.

10 вересня 2021 року в Росії заявили про завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2", його запустять після сертифікації, як прогнозують, на початку 2022 року.

15 листопада Федеральне мережеве агентство Німеччини задовольнило заявку Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" на участь у процесі сертифікації оператора газопроводу "Північний потік-2".

16 листопада 2021 року Федеральне мережеве агентство Німеччини (BundesNetzAgentur, BNetzA) тимчасово призупинило процедуру сертифікації компанії Nord Stream 2 AG як незалежного оператора транспортної мережі.

Регулятор дійшов висновку, що сертифікація оператора Nord Stream 2 можлива лише після того, як оператор приведе свою організаційно-правову форму у відповідність до законодавства Німеччини.

Автор: Ганна Бредіхіна