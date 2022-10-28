З 1 жовтня 2021 року тариф на електроенергію становить 1,44 грн за кВт-год за умови споживання до 250 кВт-год на місяць.

Кабінет Міністрів України продовжив дію спецобов’язків на ринку електроенергії до 31 березня 2023 року, внаслідок чого тарифи для населення не зміняться до кінця опалювального сезону.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики.

"Сьогодні, незважаючи на війну і масовані обстріли енергетичної інфраструктури, ухвалено рішення зберегти незмінними тарифи для населення, щоб запобігти додатковому фінансовому навантаженню на наших громадян. Вдячний кожному за своєчасну оплату електроенергії, це надзвичайно важливо для стабільної роботи наших енергокомпаній та оперативного проведення ремонтів об’єктів і обладнання, пошкоджених через ворожі атаки", – наголосив міністр енергетики Герман Галущенко.

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З 1 жовтня 2021 року тариф на електроенергію становить 1,44 грн за кВт-год за умови споживання до 250 кВт-год на місяць. Зазначається, що станом на кінець вересня таких споживачів було 80% від загальної кількості.

Для всіх, хто споживає більше 250 кВт-год на місяць, ціна залишилася незмінною – 1,68 грн за кВт-год.

Ситуація з електроенергією в Україні: що відомо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що з 10 до 18 жовтня через російські удари по об'єктах критичної інфраструктури в Україні було зруйновано третину електростанцій. Це стало причиною масштабних відключень електроенергії по всій країні.

28 жовтня "Укренерго" заявило про введення екстрених обмежень на споживання електроенергії. Старі графіки відключення світла у компанії назвали неактуальними і пообіцяли, що вже на початку наступного тижня з'являться нові.

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