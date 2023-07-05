Дві свердловини нові, а третя отримала нове життя після капітального ремонту.

"Укргазвидобування", що є частиною групи "Нафтогаз", запустило в роботу три високопродуктивні свердловини з сумарним дебітом 425 тис. куб. м газу на добу.

Як повідомляє прес-служба компанії, дві з них – нові, третя отримала нове життя після капітального ремонту. В компанії не уточнили де саме проводились роботи, але за даними УНІАН – це родовища на сході країни.

"Навіть попри війну видобуток газу активно продовжується. Дві нові свердловини "Укргазвидобування" пробурило на старому родовищі. Це дуже хороший результат, який став можливим завдяки глибокому аналізу розробки та використанню побудованої 3D-моделі", - цитує прес-служба голову компанії Олексія Чернишова.

Відео дня

За його словами, сучасні підходи дали можливість сумарно запустити на родовищі 10 нових свердловин, добовий видобуток яких перевищив 3 млн куб. м.

Ще одна свердловина, на якій провели капітальний ремонт, працює на родовищі з майже 30-річною історією. До виконання ремонтних робіт видобуток газу з неї був незначним, але після переведення її на вищезалягаючий горизонт свердловина збільшила видобуток у десятки разів.

Ситуація з видобутком газу під час війни

З перших днів повномасштабного військового вторгнення частина об'єктів компанії опинилася на тимчасово окупованих територіях або в зоні активних бойових дій. Значну кількість свердловин, інфраструктурних об'єктів та обладнання було пошкоджено, зруйновано або ж їх діяльність довелося обмежити або повністю зупинити.

28 жовтня 2022 року "Укргазвидобування" відновило роботу інфраструктурних об'єктів на деокупованій території України, що дало можливість додатково добувати близько 500 тис. куб. м природного газу на добу. Повідомлялося, що після розмінування газівники проводять ремонтні роботи та запускають в експлуатацію газові свердловини.

14 березня 2023 року стало відомо, що компанія пробурила нову оціночно-експлуатаційну свердловину глибиною майже 6 тис. метрів, яка дає 340 тис. куб. м природного газу на добу.

У квітні 2023 року державна компанія "Укргазвидобування" запустила відразу дві свердловини сукупно додавши понад 300 тис. куб. м газу до добового видобутку компанії.

Вас також можуть зацікавити новини: