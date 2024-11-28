В Україні знову оновили графіки відключень світла: три черги до кінця доби

Зазначається, що енеретики проводять ремонтні роботи.

В Україні ввели три черги відключень світла до кінця доби 28 листопада. Причина - пошкодження енергооб'єктів під час масованої ракетно-дронової атаки.

В "Укренерго" зазначили, що енергетики працюють над тим, щоб якомога швидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.

ДТЕК оновив графіки відключення світла в Києві, Київській та Дніпропетровській областях.

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"Укренерго дало нові команди, згідно з якими оновилися і графіки відключень", - йдеться в повідомленні.

Графік відключень світла в Києві до кінця доби 28 листопада:

1 група - з 10:00 до 17:00 та з 19:00 до 24:00;

2 група - з 15:00 до 17:00 та з 19:00 до 24:00;

3 група - з 13:00 до 20:00 і з 22:00 до 24:00;

4 група - з 13:00 до 20:00 і з 22:00 до 24:00;

5 група - з 16:00 до 23:00;

6 група - з 16:00 до 23:00.

Графік відключень світла в Київській області до кінця доби 28 листопада:

1 група - з 18:00 до 24:00;

2 група - з 9:00 до 16:00 і з 18:00 до 24:00;

3 група - з 12:00 до 19:00 та з 21:00 до 24:00;

4 група - з 12:00 до 19:00 і з 21:00 до 24:00;

5 група - з 15:00 до 22:00;

6 група - з 15:00 до 22:00.

Графік відключень світла в Дніпропетровській області до кінця доби 28 листопада:

1 група - з 10:00 до 17:00 та з 19:00 до 24:00;

2 група - з 15:00 до 17:00 та з 19:00 до 24:00;

3 група - з 13:00 до 20:00 і з 22:00 до 24:00;

4 група - з 13:00 до 20:00 і з 22:00 до 24:00;

5 група - з 16:00 до 23:00;

6 група - з 16:00 до 23:00.

Графік відключень світла на Одещині до кінця доби 28 листопада:

1 група – з 18:00 до 24:00;

2 група – з 10:00 до 16:00 та з 19:00 до 23:00;

3 група – з 12:00 до 17:00 та з 21:00 до 24:00;

4 група – з 13:00 до 19:00 та з 22:00 до 24:00;

5 група – 15:00 до 22:00;

6 група – з 16:00 до 20:00.

Відключення світла в Україні - головні новини

28 листопада Росія влаштувала масовану атаку на Україну. Під час російського обстрілу загалом було виявлено 188 засобів повітряного нападу. Сили оборони збили 79 ракет і 35 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників невстановленого типу. 62 ворожі безпілотники локально втрачено.

Міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що в Україні запровадили екстрені відключення електроенергії, пов'язані з черговим масованим ударом Росії по Україні.

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