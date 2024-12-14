У неділю, 15 грудня, впродовж дня час і обсяг обмежень електроенергії будуть застосовуватись як для побутових, так і промислових споживачів.
В "Укренерго" повідомили, що для побутових споживачів графіки діятимуть із 08:00 до 22:00. "Для побутових споживачів: 08:00 – 14:00 - одна черга відключень; 14:00 – 17:00 — дві черги відключень; 17:00 – 22:00 - одна черга відключень", - деталізували в компанії.
Для промисловості та бізнесу відключення будуть діяти з 08:00 до 22:00.
"Причина запровадження обмежень – пошкодження енергообʼєктів внаслідок російських ракетно-дронових атак у листопаді-грудні. Ремонтні роботи тривають. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", - повідомили в компанії.
В "Укренерго" звернули увагу, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись.
"Будь ласка, не вмикайте кілька потужних приладів одночасно, коли світло з’являється", - звернулись до українців у компанії.
Ситуація з енергосистемою в Україні
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