В "Укренерго" повідомили про ситуацію з енергосистемою в країні та відключення світла 15 грудня цього року.

У неділю, 15 грудня, впродовж дня час і обсяг обмежень електроенергії будуть застосовуватись як для побутових, так і промислових споживачів.

В "Укренерго" повідомили, що для побутових споживачів графіки діятимуть із 08:00 до 22:00. "Для побутових споживачів: 08:00 – 14:00 - одна черга відключень; 14:00 – 17:00 — дві черги відключень; 17:00 – 22:00 - одна черга відключень", - деталізували в компанії.

Для промисловості та бізнесу відключення будуть діяти з 08:00 до 22:00.

Відео дня

"Причина запровадження обмежень – пошкодження енергообʼєктів внаслідок російських ракетно-дронових атак у листопаді-грудні. Ремонтні роботи тривають. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", - повідомили в компанії.

В "Укренерго" звернули увагу, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись.

"Будь ласка, не вмикайте кілька потужних приладів одночасно, коли світло з’являється", - звернулись до українців у компанії.

Ситуація з енергосистемою в Україні

РФ робить усе можливе, щоб зруйнувати енергосистему України до Нового року. Експерти зазначили, що на відновлення пошкодженого обладнання йде від 10 до 14 днів.

Крайнього масованого удару, в тому числі й по енергооб'єктах, росіяни завдали 28 листопада.

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